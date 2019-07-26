Байкер «Хирург» побывал в Симферопольском СИЗО

Александр Залдостанов, известный как «Хирург», 24 июня посетил симферопольский следственный изолятор № 1. Президента российской ассоциации байкеров интересовали условия содержания несовершеннолетних ,заключенных в изоляторе.

Лидер "Ночных волков" оценил условия содержания несовершеннолетних заключенныхФото: Виталий ПАРУБОВ

Вместе с Сергеем Бережным, начальником СИЗО, Александр Залдостанов осмотрел камеры, посетил библиотеку и часовню.Кроме того, байкер пообщался с персоналом изолятора. Ему подарили иконы.

Байкер передал несколько икон для часовни изолятораФото: Виталий ПАРУБОВ

Затем бессменный лидер и основатель старейшего мотоклуба России устроил встречу с юными нарушителями закона. Он провел воспитательную беседу, а также ответил на все вопросы, которые интересовали заключенных.

- Если сможете себя реализовать, то все будет хорошо. Оставшись в этой тюремной субкультуре, у которой нет реальности, - у вас ничего хорошего не будет, - напутствовал «Хирург» присутствующих.

Кроме того, байкер пообещал в ближайшее время показать заключенным свой фильм «Русский реактор». По его словам, пока что он не хочет портить впечатление от фильма, показав его на слабой аппаратуре, но в ближайшее время способ показать его в стенах изолятора будет найден.

В ФСИН уверены, что подобные встречи положительно влияют на заключенныхФото: Виталий ПАРУБОВ

В ФСИН визит восприняли крайне положительно.

- Общаясь с человеком, по-настоящему увлеченным своим делом и ведущим здоровый образ жизни, заключенные получают положительное влияние, стремятся к исправлению и выбирают в дальнейшем правильные ориентиры на будущее, - сообщили в пресс -службе УФСИН России по Республике Крым.

Экскурсию по учреждению проводил полковник внутренней службы Сергей БережнойФото: Виталий ПАРУБОВ

Сообщается также, что после посещения СИЗО Залдостанов устроил закрытый показ кинофильма «Русский реактор» для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и МВД.