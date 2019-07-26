В древнем Херсонесе покажут необычный шоу-спектакль «Грифон»

Гости и жители Севастополя 27 июля увидят в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» премьеру шоу-спектакля «Грифон».

Почти год более тысячи человек трудились над его созданием. Одна из фишек спектакля - шоу идет на трех сценах. И зрелище удивит даже искушенного театрала.

Актеры переодеваются раз 5-6Фото: Анна САДОВНИКОВА

- Два года назад Патриарший совет по культуре вместе с херсонесским музеем разработал план развития Херсонеса, как особого места для русской истории. В этот план входят не только реставрационные работы, но популяризация нашей истории и истории Херсонеса. Очень сложно выбрать язык, который будет интересен в частности молодежи. Поэтому среди приоритетных направлений у нас было создание исторического спектакля на основе тех преданий и реальных событий, которые связаны с Херсонесом, - рассказал «КП-Крым» председатель совета Фонда «Моя история» Иван Есин.

Все костюмы выполнены так, что актеры могут их легко снять и быстро надеть новыеФото: Анна САДОВНИКОВА

Специально для спектакля расчистили портовый район. Стена Херсонеса стала декорацией - ничего лучше и не придумаешь.

Каждая декорация используется только один разФото: Анна САДОВНИКОВА

Удивят зрителей и костюмы! Например, у русских солдат в спектакле не привычная шинель, а фантастический наряд - глаз не оторвать!

Креативные костюмы из мешковиныФото: Анна САДОВНИКОВА

Каждый актер за время спектакля переодевается по 5-6 раз!

Идти с такой конструкцией не так простоФото: Анна САДОВНИКОВА

Представьте, сколько костюмов было создано!

Механическая лошадь с телегой - сложный в плане создания реквизитФото: Анна САДОВНИКОВА

А работали над ними мастерицы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Здесь хранятся костюмыФото: Анна САДОВНИКОВА

Костюмы сделаны так, чтобы у актеров была возможность забежать в костюмерную, быстро стянуть его с себя и надеть в считанные минуты новый для очередной сцены.

В спектакле задействовано около сотни актеровФото: Анна САДОВНИКОВА

В спектакле будет задействовано очень много разнообразного реквизита. А декорации на трех сценах будут сменять одна другую постоянно.

Главный элемент спекакля - ГрифонФото: Анна САДОВНИКОВА

- Ни одна декорация у нас не используется два раза. Вот, например – механическая лошадь, у которой двигаются ноги – ее зрители увидят всего тридцать секунд, но чтобы сделать этот элемент пришлось потратить очень много сил и времени, - рассказал «КП-Крым» ассистент режиссера по реквизиту Иван Цветков.

Главные герои Маша и Иван путешествуют во времениФото: Анна САДОВНИКОВА

Над главным персонажем – Грифоном мастера работали почти год. Управляют этой 4-х метровой конструкцией, сделанной из дерева и металла, пять актеров. Двое несут Грифона изнутри, один поддерживает голову и два актера несут крылья.

Также у актеров есть свои персонажные реквизиты – фонарики, веревки, рюкзаки. Мелочей очень много и каждая играет!

Практически все актеры - жители Севастополя и КрымаФото: Анна САДОВНИКОВА

Главную роль – девочки Маши, которая путешествует во времени с внуком директора музея, исполняет Алина Якушева.

Ее мама - профессиональный каскадер, она дублирует известных актеров, выполняет сложные трюки на лошадях и мотоцикле.

Два года назад Патриарший совет по культуре вместе с херсонесским музеем разработал план развития ХерсонесаФото: Анна САДОВНИКОВА

- Изначально на роль пробовали меня, но, читая сценарий, я увидела в героине свою дочь – она точно такая же – подвижная, любопытная, остроумная и было бы логично, если детские роли будут играть дети, - рассказала Инна Малышева – севастопольская девушка каскадер. – В спектакле у меня лично несколько ролей и соответственно переодеваний. Первый персонаж – дублер дочери, еще я - Афина, варвар- жена Владимира и песочный человек.

У актеров есть свои персонажные реквизиты – фонарики, веревки, рюкзаки - мелочей очень многоФото: Анна САДОВНИКОВА

- А мой персонаж Маша – очень сообразительная, резкая, хитрая девочка. В начале спектакля на мне будет черный облегающий костюм, и зритель меня фактически не увидит. Эффектно будет выглядеть, когда я сниму это костюм, а под ним красивое платье, - добавляет Алина.

КОНКРЕТНО

Премьера спектакля "Грифон" состоится 27 июля в 21.00. Спектакль будет проходить каждую субботу до сентября включительно.