Крым готов принимать авиарейсы из Украины

В Крыму готовы принимать международные авиарейсы из любых стран, в том числе – из Украины. Для этого в аэропорту Симферополя уже все готово.

- Крымский аэропорт - один из самых современных в Российской Федерации, современнее и новее нет ничего. Что из Украины, что из Америки, что из Китая - наш аэропорт примет любой вид пассажирского самолета, - рассказал КП-Крым председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - В аэропорту уже предусмотрены все необходимые сооружения и коридоры для работы таможенных служб, пограничных служб. Есть отдельное крыло для стран СНГ, есть отдельно крыло для международных рейсов. Все, что там надо - поставить соответствующие службы и подключить все к общей системе аэропорта. На это надо сутки-двое максимум.

Будут ли летать самолеты из незалежной – вопрос к властям Украины, отметил Алексей Черняк. Однако среди украинских туристов есть устойчивый спрос на отдых в Крыму, и такие рейсы в Симферополь однозначно будут пользоваться популярностью.

- Запрос существует среди простых жителей, обыкновенных граждан Украины. Это показывает количество людей, пересекающих границу Украины с Россией на пунктах пропуска Крыма. Количество желающих уже огромное, и продолжает расти, - заключил Черняк.

КОНКРЕТНО

На крымско-украинской границе среднесуточный поток в июле составил более 11300 человек в сутки, это на 2200 человек больше, чем в июне. Выросло и количество транспортных средств - на 300 автомобилей в сутки больше.