В поисках сервиса: Российские туристы выбирают чистые и безопасные пляжи в Большой Ялте

Порядок у моря – на плечах арендаторов

Береговая линия Крымского полуострова – это его бесценный дар и природное сокровище, которые десятки лет привлекают миллионы туристов. В Крыму есть живописные галечные пляжи на Южном берегу и золотое песочное побережье, идеально подходящее для отдыха с детьми.

По данным Минкурортов Крыма, всего в республике насчитывается чуть более 400 официальных прибрежных зон. Впрочем, чтобы открыть пляж на летний период, арендаторам необходимо разместить на территории санитарные зоны, мусорные контейнеры, кабины для переодевания и навесы. Кроме того, обязательное условие – дежурство спасателей на пляжах, которые обеспечивают безопасность отдыхающих.

- Главным вопросом как для местных властей, так и министерства курортов и туризма Республики является не столько факт открытия, сколько дальнейшее надлежащее содержание пляжей в течение всего сезона. Это контроль за обеспечением спасения на воде, качеством обслуживания на пляжах и их чистотой, - отметил глава курортного ведомства Вадим Волченко.

И действительно, именно в разгар летнего сезона важно соблюдать все правила безопасности и благоустройства, чтобы отдыхающие чувствовали себя максимально комфортно. Особенно это касается прибрежных зон ЮБК – ведь львиная туристов устремляются именно на юг Крыма. К сожалению, не все арендаторы добросовестно относятся к своим обязанностям: часто туристы жалуются на горы мусора на пляжах, не везде есть спасатели, а о санитарных зона вообще нет и речи.

Отдыхающие выбирают чистые и безопасные пляжи

Специалисты Минкурортов, Роспотребнадзора и МЧС мониторят состояние пляжей и регулярно выявляют грубые нарушения правил благоустройства в Ялтинском регионе, а с нерадивыми пользователями пляжей расторгают договоры аренды и штрафуют.

Туристы же, естественно, ищут облагороженные открытые пляжи, где арендаторам не наплевать на отдыхающих.

Санаторий "Ай-Петри"

- Пляж санатория «Ай-Петри» протяженностью более 350 метров. Он благоустроен по всем нормативным правилам: здесь есть душевые кабинки, туалеты, мусорные контейнеры, кабины для переодевания, теневые навесы. Сейчас, на исходе июля, на пляже в день отдыхают около 400 человек, за их безопасностью следят в общей сложности 6 спасателей – никаких чрезвычайных происшествий с начала сезона не было. Пляж всегда заполнен, потому как отдыхающим нравится, что его территория всегда чистая и безопасная, к тому же здесь есть полный перечень необходимого сервиса, - говорит матрос-спасатель пляжа санатория «Ай-Петри» Никита Голиков.

Кроме того, на пляже санатория «Ай-Петри» есть камера, и каждый желающий может с официального сайта здравницы в онлайн-режиме наблюдать за территорией.

Аншлаг и на открытом пляже санатория «Мисхор», где отдыхающим не приходится отсаживаться подальше от окурков и пустых бутылок.

- Пляжи наших санаториев отвечают всем необходимым нормам Роспотребнадзора. У контролирующих органов не было никаких нареканий, территория всегда чистая и безопасная. Мы гордимся, что нашими пляжами довольны и постояльцы санаториев, и просто отдыхающие, - рассказал Антон Вертунцов, директор по связям с общественностью сети санаториев «Курорты Крыма», куда входит «Ай-Петри» и «Мисхор».

Для лечения нужна отдельная территория

Водный кодекс РФ гласит: доступ к морю должен быть открытым для всех желающих, но это касается не всех пляжных территорий. Согласно СанПиН 4060-85, посещение лечебных пляжей санаториев может быть ограничено. Дело в том, что лечебный пляж оборудован для профильных лечебно-профилактических процедур пациентов, а водные процедуры постояльцы проходят под контролем медицинского персонала. Поэтому такие пляжи обособлены от береговой полосы и здесь действует пропускной режим.

Санаторий "Дюльбер"

В Большой Ялте статус «Лечебного пляжа» присвоен прибрежным территориям 13 санаториев, среди которых знаменитые еще с советских времен здравницы «Дюльбер» и «Морской Прибой».

- Наши санатории специализируются на лечении заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата. Пациенты проходят лечебные процедуры на современном оборудовании по индивидуальным программам, разработанным высококвалифицированными специалистами. Процедуры проходят и на территориях пляжей. В соответствии с законодательством, эти пляжи огорожены, чтобы обеспечить пациентам максимально эффективное лечение, - заключили в администрации санаториев.

СПРАВКА КП

В настоящее время санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» входят в Сеть «Курорты Крыма» и находятся в ведении ООО «УК «Визант Групп» под руководством Дениса Козореза. Общий номерной фонд санаториев сети способен вместить более 2,3 тысяч человек. Санаторий «Ай-Петри» способен принять 790 гостей одновременно, «Дюльбер» – 206, «Мисхор» – 1181, а «Морской Прибой» – 164 человека.