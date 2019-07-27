Генеральная репетиция на День ВМФ - 2019 в Севастополе: Лучшие фото

В Севастополе состоялась генеральная репетиция праздничного представления на День ВМФ - 2019.

Морская авиация покажет свои возможностиФото: Анна САДОВНИКОВА

Начинается праздник с залпа из 36-фунтовой корабельной пушки, возраст которой - порядка 200 лет. Она установлена напротив Памятника затопленным кораблям.

200-летняя пушка дает залпФото: Анна САДОВНИКОВА

Затем рядом с историческим орудием впервые подняли флаг линейного линкора «Императрица Мария» - флагманского корабля адмирала Павла Нахимова в Синопском сражении. С этого начинается театрализованное представление, которое подготовили артисты драмтеатра ЧФ, об истории и боевом пути Черноморского флота.

Об истории Черноморского флота расскажут через театрализованное представлениеФото: Анна САДОВНИКОВА

Главное действо - военно-спортивный праздник в Севастопольской бухте.

Зрелищного дыма зрителям хватитФото: Анна САДОВНИКОВА

Два морских тральщика продемонстрируют разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника, самолеты Су-24мр, Су-24м и Су-30см покажут, как происходит авиационная доразведка противодесантной обороны «врага».

Противолодочная авиация найдет и «уничтожит» подлодки «противника», а малые противолодочные корабли - «взорвут» подлодку противника с помощью двухторпедного залпа.

Корабли будут наносить ударыФото: Анна САДОВНИКОВА

Впервые в этом году вертолет КА-27ПС выполнит посадку и взлет с движущегося фрегата, а десантно-штурмовая лодка с личным составом выйдет на ходу из патрульного корабля «Дмитрий Рогачев».

Десантно-штурмовая лодка вышла на полном ходуФото: Анна САДОВНИКОВА

А еще в первый раз гости увидят, как группа спасателей десантируется на парашютах из самолета АН-26 с высоты 900 метров, чтобы помочь экипажу судна, которое терпит бедствие.

Некоторые эпизоды шоу продемонстрируют впервыеФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрителям покажут бой за высадку морского десанта с участием БДК «Азов» и «Цезарь Куников», а также более 20 бронетранспортеров.

В эпизоде принимают участие 20 БТРовФото: Анна САДОВНИКОВА

Взвод морпехов захватит плацдарм и продемонстрирует приемы рукопашного боя.

Морпехи покажут, на что способныФото: Анна САДОВНИКОВА

А спецназовцы освободят захваченное террористами судно.

У "террористов" ни шансаФото: Анна САДОВНИКОВА

Традиционные фонтаны на воде и вальс буксиров - тоже в программе.

Традиционный вальс буксиров - гвоздь программыФото: Анна САДОВНИКОВА

Завершится праздник групповым прыжком парашютистов с дымами и флагами

Парашютисты красиво завершат праздникФото: Анна САДОВНИКОВА

Будет зрелищно!Фото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

В парадном строю - большая подлодка «Новороссийск», сторожевики «Аметист» (ПУ ФСБ) и «Сметливый» (Минобороны), ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Н.Фильченков,, фрегат «Адмирал Макаров», а также флагман Черноморского флота - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва».