«Аристократы морей»: В крымском «Артеке» проходит уникальная выставка фотокартин парусных кораблей

В преддверии Дня Военно-Морского флота РФ Морское фотографическое собрание открыло в лагере «Артек» фотовыставку «Аристократы морей». Она впервые представлена во дворце-музее «Суук-Су», который находится в Гурзуфе.

С мечтой о море", автор Александр Алякринский. Фото: предоставлено организаторами

Парусные корабли привлекают своей эстетикой, свободой, целеустремленностью. Возможно именно поэтому парусная маринистика начала жить как отдельный жанр в живописи и фотографии.

"Отражение", автор Александр Алякринский. Фото: предоставлено организаторами

Фотопортреты парусников, как и портреты людей, индивидуальны: они передают силу духа, мощь стихии и гармоничное единение с природой. Их можно смотреть сотнями, и каждый новый снимок не будет похож на предыдущий.

"Небеса обетованные", автор Юрий Масляев. Фото: предоставлено организаторами

Морское фотографическое собрание - творческое объединение фотохудожников-маринистов (Юрий Масляев, Александр Алякринский, Александр Кильмет, Росита Руис) является единственным в мире, занимающимся художественной маринистикой.

"Барк "Крузенштерн", автор Юрий Масляев. Фото: предоставлено организаторами

Они выставляют свои работы в музеях, галереях разных стран и отвечающим всем канонам классической фотографии.

"Черноморская регата", автор Юрий Масляев. Фото: предоставлено организаторами

Работы авторов находятся в Центральном военно-морском музее Министерства обороны РФ, «Объединенной судостроительной корпорации», филиале Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское училище), академии «Крузенштерн», учебной базе «Херсонес», детских лагерях «Артек», «Океан», агентстве «Росморпорт», на Московском подворье Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, в частных коллекциях.