В Севастополе ожила история Херсонеса

27 июля в древнем Херсонесе гостям и жителям Севастополя показали премьеру шоу-спектакля «Грифон».

Премьера произвела огромное впечатление на присутствующих, зрители аплодировали стоя в восторге от масштабных декораций, костюмов, которые поражают оригинальностью и фантазией мастеров и спецэффектов.

Действия спектакля начались в музее ХерсонесаФото: Анна САДОВНИКОВА

Среди приглашенных были первые лица РФ, Крыма и Севастополя.

Над костюмами для актеров трудились мастерицы из разных регионов РоссииФото: Анна САДОВНИКОВА

Местом действий Херсонес выбран не случайно. По сюжету спектакля зритель перенесется в разные эпохи и увидит самые важные исторические события, которые происходили здесь, на нашей земле в Херсонесе, начиная от Античных времен, заканчивая Великой Отечественной войной. Узнают, какую тайну хранят по сей день многовековые камни древнего городища. А проводником в путешествии по прошлому станет Грифон – мифическое существо, которое издавна считается хранителем тайн, секретов, истин. В христианстве грифон является образом Христа.

Зрители увидели все важные события, которые произошли на территории ХерсонесаФото: Анна САДОВНИКОВА

На фоне древних стен Херсонеса история обретет больший смысл.

Участие приняли около ста актеровФото: Анна САДОВНИКОВА

Дочь правителя Херсонеса Гикия прощается со своим мужемФото: Анна САДОВНИКОВА

- Очень сложно выбрать язык, который будет интересен в частности молодежи. Поэтому среди приоритетных направлений у Патриаршего совета по культуре и музея «Херсонес Таврический» было создание исторического спектакля на основе тех преданий и реальных событий, которые связаны с Херсонесом, - рассказал «КП-Крым» председатель совета Фонда «Моя история» Иван Есин.

Принцесса Анна переживает перед свадьбой с князем ВладимиромФото: Анна САДОВНИКОВА

Никаких сухих фактов и привычных шаблонных повествований, как часто можно услышать во время экскурсий в музеях. Лаконично, просто, доступно и самое главное – зрелищно благодаря иллюминации, компьютерной графике, декорациям и костюмам актеров – так зрителям рассказали о трагических и великих событиях, которые произошли в Херсонесе.

Затем вместе с Грифоном главные герои спектакля – девочка Маша, внук директора музея Ваня и археолог Виктор Петрович продолжат путешествие во времени и попадут в эпицентр событий, увидев, на что готовы херсонеситы, ради защиты своего города. Это трагическая история о Гикии, которая подожгла дом с захватчиками вместе с любимым мужем, готовившим заговор.В течение полутора часа зрители побывают в Некрополе – городе мертвых и узнают о юноше Ксанфа, отдавшего свою жизнь за родной город. И станут свидетелями присяги жителей Херсонеса.

Зрители перенеслись в разные эпохиФото: Анна САДОВНИКОВА

Станут свидетелями зрители также и мучительных переживаний принцессы Анны, которая должна выйти замуж за князя Владимира – на тот момент язычника и многоженца.

А в следующей сцене Грифон переносит героев на мрачную страницу истории, когда в Крыму находились невольничьи рынки и рабов продавали в Каффе – ныне мирный курорт Феодосия. Зрители узнают, какую роль в этих событиях сыграл Александр Суворов.

На создание моря ушло 600 метров тканиФото: Анна САДОВНИКОВА

А также, кто такая Даша Севастопольская и почему в ее обозе, который называли «каретой горя», помощь находили не только русские солдаты, но и англичане, французы, турки. Кто не знает, в том числе и на территории Херсонеса проходили военные действия во время Крымской войны.

Декорации используются только в одной сценеФото: Анна САДОВНИКОВА

Костюмы песочных людей эффектно смотрятся в финальной сценеФото: Анна САДОВНИКОВА

А в Великую Отечественную войну в древнем городе были размещены прожекторные установки и зенитные орудия 61-го зенитно-артиллерийского полка Черноморского флота. В зданиях Херсонеса был оборудован госпиталь.

В финале героям спектакля предстоит сделать сложный выборФото: Анна САДОВНИКОВА

В 1942 году Херсонесский музей оказался на линии фронта.

Интрига финальной сцены заключается в главном выборе героев спектакля – смерть или жизнь, предательство или верность – что они выберут?

Зрители остались в восторге от премьерыФото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

Премьера спектакля «Грифон» состоится 27 июля в 21.00. Спектакль будет проходить каждую субботу до сентября включительно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Спектакль называется «Грифон» не случайно. Еще древние херсонеситы выбрали грифона – мифическое существо с телом льва и головой орла в качестве символа своего города. А в XIX столетии его поместили в центр герба Севастополя.

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