Ушел ко дну за рекордом: Дайвер-колясочник погрузился в Крыму на глубину 42 метра

Даже для здорового человека покорение подводного мира – волнительное событие. А для инвалида-колясочника «прогулка» по дну морскому и вовсе – фантастика. Но только не для дайвера Григория Галеева, который использовал повод выбраться из инвалидного кресла с эффектом настоящего героя. Он исследовал черноморское побережье на глубине в 42 метра!

Это новый рекорд погружения для парадайверов. Он оставил в прошлом достижение своего коллеги Дмитрия Павленко, «взявшего» 30-метровую глубинную отметку даже при отсутствии рук и ног.

Бывший промышленный альпинист из Якутска всегда любил экстрим. Бесстрашному парню впервые открылись глубины великолепного Байкала 15 лет тому назад. Григорий заныривал до отметок в 18 и 29 метров. Покорял и горные высоты.

dualcore43 Просто оставлю тут...

Пять лет тому назад Григорий попал в ДТП и получил тяжелые травмы. Но бойцовский характер никуда не делся. Парень продолжил вести активный образ жизни: путешествовал, занимался плаванием, участвовал в парамарафонах для колясочников, даже пробовал себя в качестве модели – выезжал на подиум во время московской Fashionweek mercedesbenz. Но именно морской мир оставался для него наиболее притягательным.

- До травмы я не делал таких погружений, - признается Григорий Галеев. - Это сейчас в море я чувствую настоящую свободу.

Даже египетские приключения во время сафари-дайвинга, когда он осматривал затонувшее военное судно Тистелгорм, не сравнятся с нынешними крымскими впечатлениями.

dualcore43 Спасибо моему тренеру Дону Степансону за то, что терпел меня три месяца

В акватории мыса Тарханкут Григорий ушел с головой в исследование недавно обнаруженного уникального объекта - минного заградителя «4».

Парадайвер погружался в опасную пучину в компании двух дайверов-сопроводителей, которые ради такого исторического события специально прилетели из Египта и Израиля. На 42-метровой глубине Григорий чувствовал себя в своей стихии: попозировал на ступеньках судна и даже побывал за его штурвалом.

- Это сначала было страшновато и темно, вода была мутной, и только на дне все прояснилось и открылся потрясающий вид, - делится впечатлениями рекордсмен.

dualcore43 В Крыму ещё один жаркий денёк и я наконец добрался до моря, искупаться пока что не рискнул, но в скором времени обязательно намочу свои чресла Надеюсь скоро наш пляж доведут до ума, и можно будет полноценно загорать и купаться, ну а пока что будем просто смотреть на воду

Кстати, план о таком эффектном погружении созрел у него ровно год назад. Именно на Тарханкуте инвалид-колясочник снова стал профессиональным дайвером, пройдя спецподготовку в центре для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как бы это не казалось просто, Григорий сделал невозможное. Он продемонстрировал небывалую силу духа и умение оставаться оптимистом с нестандартным девизом : «Я иду ко дну!»