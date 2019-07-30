2019-07-30T09:07:07+03:00
Общество

Ушел ко дну за рекордом: Дайвер-колясочник погрузился в Крыму на глубину 42 метра

Григорий Галеев нырнул неподалеку от мыса Тарханкут
Надежда САВЧЕНКО
Поделиться:
Сеелфи после рекордного погружения. Фото: Григорий Галеев / InstagramСеелфи после рекордного погружения. Фото: Григорий Галеев / Instagram
Изменить размер текста:

Даже для здорового человека покорение подводного мира – волнительное событие. А для инвалида-колясочника «прогулка» по дну морскому и вовсе – фантастика. Но только не для дайвера Григория Галеева, который использовал повод выбраться из инвалидного кресла с эффектом настоящего героя. Он исследовал черноморское побережье на глубине в 42 метра!

Это новый рекорд погружения для парадайверов. Он оставил в прошлом достижение своего коллеги Дмитрия Павленко, «взявшего» 30-метровую глубинную отметку даже при отсутствии рук и ног.

Бывший промышленный альпинист из Якутска всегда любил экстрим. Бесстрашному парню впервые открылись глубины великолепного Байкала 15 лет тому назад. Григорий заныривал до отметок в 18 и 29 метров. Покорял и горные высоты.

dualcore43dualcore43
Просто оставлю тут...
209 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Пять лет тому назад Григорий попал в ДТП и получил тяжелые травмы. Но бойцовский характер никуда не делся. Парень продолжил вести активный образ жизни: путешествовал, занимался плаванием, участвовал в парамарафонах для колясочников, даже пробовал себя в качестве модели – выезжал на подиум во время московской Fashionweek mercedesbenz. Но именно морской мир оставался для него наиболее притягательным.

- До травмы я не делал таких погружений, - признается Григорий Галеев. - Это сейчас в море я чувствую настоящую свободу.

Даже египетские приключения во время сафари-дайвинга, когда он осматривал затонувшее военное судно Тистелгорм, не сравнятся с нынешними крымскими впечатлениями.

dualcore43dualcore43
Спасибо моему тренеру Дону Степансону за то, что терпел меня три месяца
100 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В акватории мыса Тарханкут Григорий ушел с головой в исследование недавно обнаруженного уникального объекта - минного заградителя «4».

Парадайвер погружался в опасную пучину в компании двух дайверов-сопроводителей, которые ради такого исторического события специально прилетели из Египта и Израиля. На 42-метровой глубине Григорий чувствовал себя в своей стихии: попозировал на ступеньках судна и даже побывал за его штурвалом.

- Это сначала было страшновато и темно, вода была мутной, и только на дне все прояснилось и открылся потрясающий вид, - делится впечатлениями рекордсмен.

dualcore43dualcore43
В Крыму ещё один жаркий денёк и я наконец добрался до моря, искупаться пока что не рискнул, но в скором времени обязательно намочу свои чресла Надеюсь скоро наш пляж доведут до ума, и можно будет полноценно загорать и купаться, ну а пока что будем просто смотреть на воду
191 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, план о таком эффектном погружении созрел у него ровно год назад. Именно на Тарханкуте инвалид-колясочник снова стал профессиональным дайвером, пройдя спецподготовку в центре для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как бы это не казалось просто, Григорий сделал невозможное. Он продемонстрировал небывалую силу духа и умение оставаться оптимистом с нестандартным девизом : «Я иду ко дну!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
Один погибший, два пострадавших: На трассе «Таврида» за сутки произошло два ДТП
Из Симферополя запустят прямые ночные рейсы до границы с Украиной
В Севастополе нашли пропавшего парня с аутизмом
В Крыму одного из «фотоживодеров» задержали на пять суток
В Минтрансе Крыма рассказали об основных нарушениях в сфере пассажирских перевозок
Не справился с управлением: В Крыму в ДТП пострадали два ребенка
В Симферополе 30 июля частично отключат свет на 5 улицах
Погода в Крыму на 30 июля: без дождя и тепло до +33
Суд отменил 5 лет «строгача» для военнослужащего, защищавшего незнакомку
В Севастополе туристы дрались в очереди на посещение кораблей
В Крыму возводят мемориал «Сирень»
Соцсети в шоке: В Алуште живодеры травят собак сосисками с гвоздями
У «Ласточкиного гнезда» у «фотоживодеров» забрали мартышек и птицу вида Сипуха
В Крыму сотрудница отдела миграции может сесть на 4 года за превышение полномочий
Аксенов пообещал Медведеву до конца года сдать 44 объекта ФЦП
В районе аэропорта «Симферополь» расширили дорогу
В Ялте для богини Флоры нашли новое место
В Ленинском районе обезвредили бомбу и гранату времен Великой Отечественной войны
В Севастополе упал лифт с 3 пассажирами
В аэропорту «Симферополь» открылась выставка репродукций картин Айвазовского
Севастопольский пенсионер умер после удара коровы