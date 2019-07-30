2019-07-30T16:09:12+03:00
Звезды

Байк-шоу - 2019 на горе Гасфорта в Севастополе: Полная программа, как добраться

Комсомолка узнала, чем удивят «Ночные волки» на Байк-шоу - 2019 на горе Гасфорта в Севастополе [фото]
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Фигуры стали еще большеФигуры стали еще большеФото: Анна САДОВНИКОВА
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Десятое юбилейное байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе пройдет с 10 по 11 августа. Кульминация на этот раз называется «Тень Вавилона».

После каждого байк-шоу зрители под впечатлениями возвращаются домой, обсуждая диковинные конструкции, которые двигаются, горят, сверкают и поражают задумкой создателей. И с каждым годом «Ночные волки» удивляют все больше и больше. Этот раз не станет исключением.

Репетиции в самом разгаре Фото: Анна САДОВНИКОВА

Репетиции в самом разгареФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрители увидят огромную Вавилонскую башню, чудовище немыслимых размеров, трубачей, которые будут выдувать огонь. Сюрпризом станет участие российской звезды!

Кульминация стартует 10 августа Фото: Анна САДОВНИКОВА

Кульминация стартует 10 августаФото: Анна САДОВНИКОВА

- Вы когда-нибудь видели, чтобы реальная гора служила задником сцены? В какой-то момент с вершины этой горы, подует ветер, быстро превращаясь в ураган! Ничто не уцелеет! Кроме зрителей, - раскрыл секрет предстоящей кульминации лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург.

Зрителей удивят иллюминацией и спецэффектами Фото: Анна САДОВНИКОВА

Зрителей удивят иллюминацией и спецэффектамиФото: Анна САДОВНИКОВА

Действия будут сопровождаться под музыку народного артиста России Юрия Розума, который уже в третий раз примет участие в байк-шоу. А вот Григорий Лепс примет участие в кульминации впервые и в качестве кого – пока не разглашается. Пусть это будет для зрителей сюрпризом.

Все конструкции очень сложны в исполнении и зрелищны Фото: Анна САДОВНИКОВА

Все конструкции очень сложны в исполнении и зрелищныФото: Анна САДОВНИКОВА

Прогоны шоу уже в самом разгаре. Задействованы тысячи людей, впрочем, этим кульминация всегда и отличалась – массовостью, зрелищностью и невероятными задумками, приковывающими взгляд к сцене.

Трубачи будут выдувать огонь Фото: Анна САДОВНИКОВА

Трубачи будут выдувать огоньФото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

Программа байк-шоу «Ночных волков» на горе Гасфорта в Севастополе

В первый день байк-шоу, 10 августа с 18.00 зрителей ждет выступление группы «Сатисфакция», «ПИЛОТ», «СЛОТ», MORDOR, «КИПЕЛОВ», порадуют своим исполнением также Григорий Лепс и Владимир Кузьмин.

Во второй день байк-шоу, 11 августа, в 11.00 праздничная мотоколонна пройдет по Севастополю от горы Гасфорта до площади Нахимова.

С 13.00 у горы Гасфорта известные спортсмены проведут показательные выступления и мастер-классы. Зрителей ждут показательные выступления по силовому экстриму, турниры по ММА и многое другое.

С 17.00 пройдет рок-концерт с участием Юлии Андреевой и группы «Архипелаг», группы «Свободный режим», Вадима Самойлова (Агата Кристи), группы «НУКИ», «SECRET SERVICE» (Швеция), Мэйти, группы «Алиса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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