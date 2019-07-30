Как добраться из аэропорта Симферополь до разных городов Крыма и обратно на троллейбусе, автобусе и такси

Курортный сезон в Крыму в разгаре. За шесть месяцев текущего года симферопольский аэропорт уже обслужил 1,94 миллиона пассажиров, а полуостров посетили 3,3 миллиона туристов. Главные воздушные ворота Крыма находятся в 12 километрах от Симферополя. Чтобы ваш отдых был более комфортным, "Комсомолка" подготовила подробное расписание, цены и виды транспорта, которым можно добраться из аэропорта и до него из разных городов Крыма.

Из аэропорта в разные точки полуострова можно доехать на автобусе, троллейбусе или такси. Конечно, самый удобный и быстрый способ - последний. Но он же и самый дорогой. Для сравнения, поездка в Севастополь или Ялту на такси обойдется от 2 200 рублей, а на автобусе - от 250 рублей.

Едем на троллейбусе

Самый бюджетный вариант - добраться до пункта назначения на троллейбусе. Но электротранспортом прямиком из аэропорта можно попасть только в Симферополь, Алушту или Ялту. Из аэропорта до поселка Хошкельды через Симферополь можно доехать на троллейбусе №17 (стоимость 17 рублей). Также из аэровокзального комплекса до железнодорожного вокзала крымской столицы можно доехать без остановок на троллейбусе №20 (стоимость 50 рублей). Расписание троллейбусов №17 и 20 смотрите по ссылке. До Алушты из аэропорта и обратно можно доехать на троллейбусе №54 (расписание) за 92 рубля, а №55 до Ялты за 138 рублей (расписание).

Едем на автобусе

На территории аэропорта есть автостанция, примыкающая к троллейбусному кольцу, где можно приобрести билет в любую точку Крыма. Помимо этого, билет можно приобрести в зоне прибытия на первом этаже и онлайн. Расписание движения автобусов в Севастополь, Ялту, Феодосию и другие города полуострова можно посмотреть по ссылке. Чтобы посмотреть расписание движения автобусов из крымских городов в аэропорт, нужно зайти на сайт предприятия "Крымавтотранс" и выбрать название автостанции, из которой вы собираетесь отправиться.

Цены

Едем на такси

После того, как симферопольский аэропорт переехал в новый аэровокзальный комплекс, в апреле 2018 года, здесь начала работать единая диспетчерская служба такси. На перевозки установлены фиксированные тарифы для перевозок до разных городов. Вы можете выбрать автомобили класса "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+", "Минивен" и "Бизнес". Расплатиться можно как наличными, так и банковской картой. Забронировать машину для поездки можно заранее по телефонам + 3 652 59-52-10 и +7 978 946-58-90 или подойти к стойке такси на первом этаже. Автомобиль подъедет к выходу из терминала в зоне прибытия. Цены на поездки варьируются от 650 рублей в рамках стандартного тарифа и от 500 рублей, если воспользуетесь сервисом "Совместная поездка".

Стойка такси на первом этаже аэровокзального комплекса. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Стандартные тарифы до автостанций

Тарифы в рамках сервиса "Совместная поездка"