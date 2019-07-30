Ректор УрГЭУ: «Мы хотим реализовать в Крыму наши учебные программы, методики и технологии»

Один из ведущих экономических вузов России и СНГ - Уральский государственный экономический университет - с этого года открывает Центр территориального доступа в Евпатории для местных студентов. «Комсомолка» поговорила с ректором УрГЭУ доктором экономических наук, профессором Яковом Силиным, чтобы подробнее узнать о преимуществах университета, современной методике дистанционного образования и главное - об уникальной возможности для крымчан освоить высочайший уровень практической подготовки по актуальным для полуострова специальностям.

- Яков Петрович, УрГЭУ по праву считается одним из сильнейших экономических вузов страны, хотя находится далеко от Москвы и Петербурга. В чем секрет университета?

- Нашему университету уже исполнился 51 год, его история и причины столь высокого статуса среди других вузов страны связаны с мощной промышленностью Уральского региона. Концентрация промышленности здесь в 4 раза выше, чем в целом по России, а индустриальным ядром региона является Свердловская область, в столице которой - Екатеринбурге - и находится наш Уральский государственный экономический университет - единственный профильный на этом огромном пространстве. Естественно, готовить специалистов в таком мощном регионе, стратегическом для экономики страны, нужно лишь на самом высоком уровне, ведь требования крупнейших компаний государства тоже исключительные. У нас сильный профессорско-преподавательский состав! Это во многом и стало причиной того, что наш университет - один из сильнейших экономических вузов всего СНГ.

- Какие научные направления вуза самые успешные?

- За многие десятилетия мы сумели сохранить и активно развить основные направления подготовки вуза. У нас одни из сильнейших в России научных и образовательных школ по региональной и муниципальной экономике, государственному и муниципальному планированию, бухучету и аудиту, мощнейшая финансовая школа, а также сильное новое направление - информационные технологии и информационная безопасность. Для Крыма же особенно актуальны наши специальности, связанные с сервисом, гостиничным хозяйством, ресторанным бизнесом, пищевыми технологиями, логистикой, товароведением и многим другим.

Главное здание Уральского государственного экономического университета в Екатеринбурге.

- А если говорить о практической стороне образования…

- Образование в нашем университете практико-ориентированное. Требования к преподавателям вуза в этой части самые строгие: каждый педагог ежегодно проходит стажировку на предприятиях по своему профилю, чтобы всегда быть в курсе всех изменений и трендов в специальности. Кроме того, преподаватели ведут активную научную деятельность, постоянно совершенствуют свои методики, совершенствуют лекции, чтобы они были не только интересными, но и максимально эффективными для работы студентов после обучения.

- Такая методика приносит результат?

- Результаты говорят сами за себя: не менее 85% выпускников трудоустраиваются по специальности. Примерно половина из них остается работать на Урале, а часть уезжает в другие регионы, в Москву или за рубеж. Работодатели знают наш высокий уровень кадровой подготовки, поэтому очень часто обращаются именно к нам за квалифицированными сотрудниками, которые через несколько лет будут работать на руководящих должностях в органах власти или же организуют свой бизнес. Практически все наши выпускники успешно трудоустраиваются, и более того, часто сами выбирают для себя вакансию среди множества предложений от работодателей. Именно поэтому в нашем университете хотят учиться, даже на коммерческой основе. Скажу вам, что в УрГЭУ лишь 10% бюджетных мест, остальные студенты учатся на платной основе - и на «коммерции» ежегодно у нас огромный конкурс! Это и есть главный показатель качества обучения.

- Почему руководство университета открывает Центр территориального доступа именно в Крыму?

- УрГЭУ постоянно расширяет свои представительства в российских регионах за счет дистанционных образовательных технологий. У нас открыты уже 34 Центра территориального доступа по всей стране. В этом году мы решили открыть такой центр в Евпатории, чтобы предоставить возможность крымчанам обучаться в одном из сильнейших вузов страны по тем специальностям, которые востребованы именно на полуострове. Многие жители Евпатории и других территорий Крыма хотят получить качественное образование, но для этого нужно ехать в столицу республики или на материковую часть России, а средства для этого не всегда есть.

- То есть в вузе решили, что образование тоже может идти за студентом, а не только наоборот?

- Мы решили радикально изменить эту тенденцию и перенести в Крым нашу эффективную систему подготовки, научные программы и методики, технологии и накопленные знания - для этого и открываем Центр территориального доступа. Важно, чтобы будущие специалисты получали высококлассное образование именно в Крыму, после чего развивали экономику на полуострове. Крым получает сейчас значительный экономический импульс, а для развития бизнеса, эффективного госуправления полуострову как воздух нужны грамотно подготовленные профессионалы своего дела, а профессионалов мы готовить умеем.

- Расскажите, какие специальности предлагает Центр УрГЭУ и как будет проходить дистанционное обучение.

- В евпаторийском Центре территориального доступа УрГЭУ мы в этом году предлагаем пять актуальных направлений подготовки на заочной форме обучения: «Туризм», «Гостиничное дело», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» и «Менеджмент». Поступить можно по результатам ЕГЭ или онлайн-экзамена из Евпатории, если абитуриент - выпускник колледжа. Обучение проходит дистанционно, и студенту не нужно посещать главный корпус в Екатеринбурге. У него будет электронный личный кабинет с доступом к библиотеке, всем методическим материалам и видеолекциям. Посмотрев расписание в личном кабинете, можно прослушать онлайн-лекцию в компьютерном классе евпаторийского санатория «Смена» вместе с другими студентами Центра. Но есть возможность прослушать лекцию в записи в удобное время и удобном месте, а после задать вопрос преподавателю по электронной почте. Студент в личном кабинете получает задания, которые должен выполнить к сессии. К слову, экзамены проходят в компьютерных классах под надзором камеры - все строго, поэтому списать или обмануть не получится.

- Яков Петрович, что бы вы хотели сказать крымчанам, желающим поступить в Центр территориального доступа Уральского государственного экономического университета?

- Хочу сказать, что обучение в Центрах территориального доступа УрГЭУ даже не на 99%, а на все 100% зависит от самостоятельной работы самого студента, поэтому в нашем университете культивируются дисциплина как культура и саморазвитие - качества будущего руководителя и бизнесмена. «Халявы» ждать не стоит. Мы всегда помогаем целеустремленным студентам, которые заинтересованы в своей специальности и не боятся трудностей. Наградой за труды станет диплом одного из лучших экономических вузов страны, практические знания и престижная работа после окончания обучения. Лучшего стимула для студента не найти.

СПРАВКА

Центр территориального доступа УрГЭУ в Евпатории

Направления подготовки:

«Туризм»

«Гостиничное дело»

«Государственное и муниципальное управление»

«Экономика»

«Менеджмент»

Вступительная кампания - с 20 июня по 15 октября

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