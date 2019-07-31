В Евпатории из-за нехватки анестезиологов отменили плановые операции

На официальном сайте Евпаторийской городской больницы появилась информация со знаком «Внимание». Оказалось, что из-за острой нехватки анестезиологов и реаниматологов временно прекращается оказание плановой хирургической помощи.

То есть, это операции под общим наркозом. Жителей города пообещали уведомить после того, как врачебная помощь возобновится.

- Оказание экстренной и неотложной хирургической помощи проводится в обычном режиме, - указано на сайте.

Как рассказали корреспонденту «КП-Крым» в Минздраве Крыма всего в больнице по штатному расписанию 41,5 единиц данного профиля.

А занято чуть больше половины - 27.

- В отделении анестезиологии с палатами реанимации и интенсивной терапии городской больницы штатных единиц - 16,5, занято ставок - 9, вакантных - 7,5, - добавили в министерстве.

В ведомстве подтвердили, что сейчас в больнице оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь «в полном объеме силами имеющихся врачей-анестезиологов-реаниматологов».

Что касается операций, для которых нужна местная анестезия, то они проводятся по плану.

А вот пациенты, нуждающиеся в плановом лечении, но уже под общим наркозом, направляются в больницу имени Семашко. Она находится в Симферополе.

А расстояние между двумя городами - больше70-ти километров.

- Работа по укомплектованию штатного расписания учреждения врачами-анестезиологами-реаниматологами проводится в штатном режиме. Информация о наличии вакансий размещена на официальном сайте больницы. Кадровой службой Минздрава Крыма постоянно проводится работа по привлечению специалистов. В случае переезда врачей из других городов, предусматривается компенсация расходов на нем жилья или предоставление служебного, - подчеркнули в Минздраве.