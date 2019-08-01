Общественники готовы митинговать: В центре Симферополя хотят снести около 300 деревьев

В крымской столице планируют отремонтировать центральные улицы – Карла Маркса и Александра Невского. Весть об этом вызвала резонанс среди жителей города, потому что помимо ремонта, планируется вырубка практически всех деревьев у дороги. А это значит, что под снос попадают и старейшие платаны, обеспечивающие плотную тень на тротуарах. Так, на улице Карла Маркса, согласно проектно-сметной документации, планируется снести 132 дерева, а на улице Александра Невского – 150 зеленых насаждений.

- От администрации недавно было заявление, что планируется снести всего 20 деревьев, но это пока не подтверждено документами, тендер продан, подрядчик определен, и он имеет право начать работы. Помните, как обещали снести не более 5% деревьев при реконструкции набережной Салгира? А снесли 600 насаждений. Люди, живущие на улице Мира, вообще в шоке. Там тоже вырубили все деревья, чтобы были якобы открыты фасады. Моя позиция - нужно сохранять деревья, которые возможно, а не вырубать их, - выразила свое мнение общественница Татьяна Сергеева "КП-Крым".

Так сейчас выглядит улица Мира

Чтобы предотвратить снос, активисты создали экспертную комиссию с привлечением дендрологов, архитекторов и специалистов по озеленению. 29 июля члены комиссии вышли для проверки технического задания по сносу зеленых насаждений на улицах Александра Невского и Карла Маркса.

- Мы провели собственное обследование всех деревьев и на стволах сделали маркировку тех насаждений, которые действительно нуждаются в спиле либо в частичной обрезке. Мы рекомендуем администрации провести санитарную вырубку только 18-ти деревьев и выкорчевать шесть пней, которые остались после обрезки. В основном это робинии и клены яснолистные, которые менее ценны, и могут быть опасными во время ветров. Все остальные деревья находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщила Член общественного совета при Крымтехнадзоре РК Наталия Сердюкова, входящая в состав комиссии по проверке соответствия проектного решения в рамках муниципального контракта №060701 от 06.07.2018.

По ее словам, платаны находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что «за ними практически не ухаживают».

Общественники проверили все деревья, которые идут под спил. Фото: Татьяна Сергеева

- Комиссия сделала заключение, что большинство деревьев пострадали или погибли из-за безграмотной обрезки и варварского экранирования. Мы настоятельно просим администрацию Симферополя исключить из проектных решений снос здоровых зеленых насаждений как необоснованный и невозможный при капитальном ремонте улиц, - рассказала общественница.

Наталия Сердюкова также добавила, что высадить на месте срубленных деревьев новые не получится, поскольку по российским стандартам насаждения должны высаживаться в 5 метрах от фасадов зданий, а симферопольские улицы очень узкие.

По ее словам, сейчас общественники ведут переговоры с администрацией.

- Я знаю, что 30 июля комиссия из администрации выходила на эти улицы, но с их выводами мы не знакомы. Мы хотим сравнить их заключение со своим и надеемся, что к нам прислушаются, - отметила общественница.

Пока общественники не переходят к активным действиям, но если не будут внесены изменения в проектное решение, они готовы провести митинг в защиту деревьев.

ОФИЦИАЛЬНО

Наталья Маленко, глава администрации Симферополя:

- Хочу сразу развеять слухи и опасения горожан и общественников. Мы ни в коем случае не пытаемся лишить Симферополь зелени. Наоборот, задача администрации – вернуть крымской столице былой цветущий вид и статус самого зеленого города страны. Информация о том, что при капитальном ремонте улиц Карла Маркса и Александра Невского будут ликвидированы все деревья, не соответствует действительности. Я буду бороться за каждое дерево.

МНЕНИЕ

Станислав Вишневский, доцент Таврической Академии КФУ им. Вернадского, ландшафтный архитектор:

- Нельзя сбрасывать со счетов, как воспринимается наш город у гостей и жителей города – в основном это тенистые улицы, огромные платаны, склонившиеся над рекой ивы. Самые ценные деревья, расположенные на этих улицах, - платаны. Их высота 20 метров и такого же размера диаметр кроны. Этот купол забирает углекислый газ из городской среды и выделяет кислород, также листья улавливают вредные газы, которые выделяет город. На листьях оседают вредные вещества, канцерогены и так далее. Потом благополучно вместе с листопадом вся эта гарь опадает. Это такой пылесос, который очищает нашу среду. Заменить такой платан декоративной туей или другим маленьким деревом - это просто преступление. Мы все прекрасно понимаем, что никакое другое дерево в ближайшие 50 лет не сможет выполнять эти функции так, как это делают старые деревья. Мое мнение – если можно сохранять старые деревья в городе, то это надо делать путем лечения, санитарной обрезки, если корни выходят за тротуарную плитку, тоже можно найти оригинальное решение, а не типовое.

Помимо этого, я считаю, что в южном городе общепринятый в России свод правил по высадке деревьев не может работать. Здесь должны быть местные регламенты, которые обосновывают существование насаждений в исторической части города. Нельзя подходить с одинаковой меркой к Симферополю, Санкт-Петербургу, Челябинску и так далее. У всех есть свое историческое прошлое, почвенно-климатические особенности.

ЦИФРЫ

На сегодняшний день общее количество зеленых насаждений по данным улицам составляет 390 штук: 154 дерева по улице Карла Маркса и 236 – по Александра Невского.