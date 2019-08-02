Фестивали в Крыму в августе 2019: Байк-шоу, джаз и рыцари

Вот и промчались два летних месяца, но у крымчан в запасе еще один - август 2019-го. И он будет по-настоящему насыщенным: фестивали, выставки, праздничные мероприятия пройдут почти во всех уголках полуострова. А вам осталось только выбрать - куда пойти, где отдохнуть и что посмотреть в Крыму.

«Крым Fire Fest», четвертый Международный фестиваль уличных театров

Когда: 10-11 августа

Где: Коктебель

У зрителей будет потрясающая возможность увидеть огненные шоу лучших коллективов Крыма, Липецка, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Москвы, Донецкой народной республики, Воронежа, Белоруссии. Но у вас будет уникальная возможность и самим поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с художниками и музыкантами.

Зрители увидят лучшие огненные шоу. Фото: предоставлено организаторами

Программа фестиваля

3, 4 и 10 августа

20.00- Мастер классы для зрителей (пое, стаффы, шесты), выступление музыкальных коллективов - живая музык;

21.00- Открытие фестиваля, выступление огненных театров и команд Фаер-шоу;

23.20 - Салют.

11 августа

20.00 - Мастер классы для зрителей (пое, стаффы, шесты), выступление музыкальных коллективов - живая музыка группа «Аспект» (Старый Крым);

21.00 - Открытие четвертого дня фестиваля, выступление огненных театров и команд Фаер-шоу;

23.00 - Окончание фестиваля. Награждение победителей и салют.

Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем»

Когда: 2-4, 9-11, 16-18 августа

Где: Судак

Этот фестиваль проводится на протяжении 18 лет и всегда собирает тысячи гостей. Посетители смогут ощутить атмосферу Средневековья, примерить костюмы того времени и поучаствовать в рыцарских забавах.

На протяжении 18 лет он собирает тысячи гостей. Фото: предоставлено организаторами

В различные годы в уникальном проекте участвовали до 850 рыцарей. Все они члены клубов, которые занимаются исторической реконструкцией.

Программа фестиваля

9.00 - 20.30 - Город мастеров (гончары, кузнецы, средневековые ремесла, развлечения);

10.00 - Лучный турнир;

10.00 -18.00 - Средневековые аттракционы (бои на тямбарах, бои с рыцарем);

11.00 - Групповые рыцарские бои 5х5 (12,13,14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июля);

11.00 - Постановочное массовое сражение «БУГУРТ» (2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 августа);

12.00 - Рыцарские турниры («меч-меч», «щит-меч», «не стандарт»);

14.00 - Город мастеров (гончары, кузнецы), средневековые развлечения (метание топоров, кинжалов, тир лучников);

15.00 - Показательные стрельбы;

16.00 - Конкурс средневековых костюмов и доспехов;

17.00 - Лучный турнир;

18.00 - Групповые рыцарские бои 5х5 (12,13,14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июля);

18.00 - Постановочное массовое сражение «БУГУРТ» (2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 августа);

21.00 - Закрытие крепости.

Музыкальный фестиваль ZBFest

Когда: 3 августа

Где: Балаклава

В Крыму с 3 по 4 августа пройдет музыкальный фестиваль фестиваля ZBFest 2019. На виноградниках «Золотой Балки» гостей ждут масса развлечений и творческая атмосфера.

Музыкальный фестиваль ZBFest. Фото: предоставлено организаторами

Программа фестиваля

с 16.00 до 19.00

- Pole Dance;

- Safary Sport представляет готовую спортивную зону состязаний под руководством тренеров.

- «Фотобудка времени» - стилизованная фотозона в форме загородного домика начала XX века: на фоне уютной комнаты с окном, картиной, живыми цветами и летней мебелью.

- «Колесо фортуны» с подарками и сертификатами от партнеров фестиваля.

- Выступление велотриалистов с интересными трюками.

- Интеллектуальная игра, в процессе которой гости фестиваля могут попробовать себя в направлении BrainGame.

- «Водные» конкурсы и челенджи, выложенные с хэштегом фестиваля.

- Танцевальные мастер-классы по сиртаки и хип-хопу для всех желающих.

- 53 фудкорта с гастрономическими сетами от лучших ресторанов Крыма.

С 19.00 до 01.00

19.00 - на сцену выйдет Дана Соколова.

20.00 - выступление Мота.

21.25 - время подпевать легенде русского рока Диане Арбениной и группе «Ночные снайперы».

22.45 - в последний раз на крымской сцене будет зажигать лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

День города Ялты

Когда: 10-11 августа

Где: Ялта

Летняя столица Крыма приглашает гостей и жителей города на свой день рождения. Ведь ей в этом году исполняется 865 лет. И, конечно, программа будет насыщенной и грандиозной. Гостей ждут «Книжный пикник», «Детский городок», выставка работ ялтинских художников, концерт-бал духовых оркестров, фестиваль мороженого, праздничный концерт на набережной и фейерверк.

Для гостей и жителей Ялты подготовили массу интересных мероприятийФото: "КП" Архив

Программа мероприятий

10 августа

9.00 - 12.00 - Торжественный парад спортивных организаций на набережной имени Ленина;

10.00 - Молебен во славу города Ялты;

13.00 - 17.00 - международные соревнования по прыжкам в воду «CLIFF DIVING CRIMEA CUP» (скала «Дива»);

15.00 - 21.00 - «Пикник Главбуха»: мастер-классы для детей, анимационные программы, концерт кавер-группы, детская дискотека (Пионерский парк);

17.00 - Концерт-бал духового оркестра «Танцующий город» на набережной имени Ленина;

19.30 - Гала-концерт;

22.00 - Праздничный фейерверк;

22.05 - 23.00 - Праздничная дискотека.

11 августа

17.00 - фестиваль фламенко «Las perlas del flamenco»;

20.00 - концерт Уральского государственного академического русского народного хора;

22.00 - 23.00 - праздничная дискотека.

Байк-шоу «тень Вавилона»

Когда: 10-11 августа

Где: Севастополь

Итак…Главное событие российского мотоциклетного мира уже близится к нам! Это байк-шоу мотоклуба «Ночные волки».

Госте ожидает яркий и зрелищный спектакль. Он включает в себя набор трюковых, технических, музыкальных, видео и лазерных эффектов.

На шоу приедут известные российские исполнители: Григорий Лепс, Кипелов, пианист Юрий Розум и другие. Не пропустите!

Байк-шоу "Тень Вавилона". Фото: предоставлено организаторами

Программа байк-шоу

10 августа

18.00 - группа Пилот;

19.00 - группа Сатисфакция;

20.00 - группа Слот;

21.00 - группа Mordorn;

22.00 - группа Кипелов;

23.00 - Кульминация байк-шоу «Тень Вавилона». В ней участвует пианист народный артист России Юрий Розум и Григорий Лепс.

11 августа

11.00 - старт праздничной мотоколонны по городу-герою Севастополю от горы Гасфорта до площади Нахимова;

13.00 - спортивная и развлекательная программа у горы Гасфорта;

17.00 - Юлия Андреева и группы «Архипелаг», «Дебош»;

18.00 - группа «Свободный режим»;

19.00 - Вадим Самойлов (Агата Кристи);

20.00 - группа Нуки;

21.00 - группа SECRET SERVICE (Швеция);

22.00- группа Мэйти;

23.00 - группа Алиса.

Фестиваль KOKTEBEL JAZZ PARTY

Когда: 23-25 августа

Где: Коктебель

Фестиваль Koktebel Jazz Party входит в топ-10 лучших джазовых опен-эйр лета 2019 года. Вот уже 17 лет одно из самых мощных музыкальных событий собирает тысячи поклонников джаза. А в 2017 году среди гостей фестиваля был и президент России Владимир Путин.

Программа фестиваля

Фестиваль специально для всех любителей джаза. Фото: предоставлено организаторами

23 августа

Главная сцена

- Коллектив из США;

- GURU GROOVE FOUNDATION (Россия);

- Квартет К.И.М.М. с участием Алексея Кузнецова (Россия);

- SG BIG BAND и специальный гость из США;

Волошинская сцена

- ERSHOFF BAND

24 августа

Главная сцена

- Коллектив из Германии;

- BILLY'S BAND (Россия);

- Квинтет Сергея Васильева (Россия - США);

- Юлия Чичерина (Россия).

Волошинская сцена

- Феликс Лахути & UNIVERSALOVE.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ»

Когда: 23-25 августа

Где: Судак

Программа фестиваля состоит из частей: арт-кварталы, дневные мероприятия, парк инсталляций, вечерняя программа на главной сцене. Кроме того, на него приедут звездные гости. Посетителей ждет и уникальная культурная программа. Фестиваль объединит все направления искусства.

Программа фестиваля

Молодежный фестиваль "Таврида - АРТ". Фото: предоставлено организаторами

23 августа

10.00 - 18.00 - Выставка эксклюзивной техники, созданной «Ночными Волками»;

11.00 - 12.30 - Саундчек: Джаз Коктебель;

10.00 - 18.30 - Реконструкция исторического события;

10.00 - 18.30 - Региональные выставки;

10.00 - 18.30 - Фестиваль матрешек;

10.30 - 19.00 - ярмарка-маркет Российских дизайнеров;

10.30 - 22.30 - Выставка Таврида-АРТ Биеннале;

11.00 - 22.00 - Спортивные активности: волейбольный матч, воркаут-площадка, мастер-классы по каякингу и сап-серфингу, скалодром, мастер-класс по скайлэйку.

17.00 - 17.30 - Встреча с актерами и режиссером фильма;

18.00 - 23.59 - «Нашествие» на Тавриде: Гарик Сукачев, Найк Борзов, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ария и 25/17.

С полной программой фестиваля на последующие дни можно ознакомиться на сайте.