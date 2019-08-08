2019-08-07T23:02:51+03:00
Общество

Крымчане с 1 января 2020 года будут платить налог на недвижимость

Размер выплат будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости объектов
Надежда ДАЦЮК
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Кадастровая стоимость фактически соответствует рыночной цене объектаКадастровая стоимость фактически соответствует рыночной цене объектаФото: Архив "КП"
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С 1 января 2020 года крымчане будут платить налоги на недвижимое имущество. Размер выплат будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости объектов.

В Крыму с 1 января 2020 года планируется ввести в действие кадастровую стоимость земельных участков и объектов недвижимости, чтобы рассчитывать налог на имущество и, соответственно, налог на землю, - сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

По ее словам, в прошлом году был создан Центр землеустройства и кадастровой оценки, сотрудники которого выполняют работу в соответствии с федеральным законом 237.

- Предметами оценки являются 2,2 миллиона зданий и помещений. 12 июля на сайте Росреестра уже был размещен предварительный отчет о стоимости таких объектов. Их кадастровая стоимость - основная база для исчисления налога, - добавила глава ведомства.

Также Анюхина пояснила, что кадастровая стоимость фактически соответствует рыночной цене объекта.

- Все мы примерно знаем, сколько стоит квартира в Симферополе. Это 2-3 миллиона рублей в среднем. У нас в перечне объектов имущества кадастровой оценки практически нет ошибок, потому что органы местного самоуправления Крыма проверили, насколько он корректен, - добавила глава Минимущества.

Заместитель министра финансов РК Дмитрий Шеряко сообщил, что кадастровую оценку объектов недвижимого имущества физических и юридических лиц в Крыму и Севастополе предполагается завершить до 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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