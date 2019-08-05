2019-08-05T19:09:34+03:00
Общество

Предприятие в Краснодарском крае впервые получило кредит от РНКБ по льготной ставке

В банке с 2019 года действует программа стимулирования объектов малого и среднего бизнеса
Надежда ДАЦЮК
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ТМ «Емельяна Кубани» получила 25 миллионов рублей под 8,5% годовыхТМ «Емельяна Кубани» получила 25 миллионов рублей под 8,5% годовыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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РНКБ впервые выдал кредит предприятию в Краснодарском крае в рамках программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). ТМ «Емельяна Кубани» получила 25 миллионов рублей под 8,5% годовых.

Выделенные средства пойдут на закупку пшеницы и пополнение оборотных средств.

Предприятие «Емельяна Кубани» занимается производством муки и ее реализацией с 2005 года. На складах компании может храниться 4500-5000 тонн пшеницы.

- РНКБ является банком со 100%-ным государственным участием и располагает всеми необходимыми инструментами для поддержки краснодарских предпринимателей на льготных условиях, - говорит исполняющий обязанности председателя Правления РНКБ Алексей Щербаков.

Напомним, с 2019 года в РНКБ действует программа стимулирования объектов малого и среднего бизнеса, которую реализует акционерное общество «Корпорация МСП». Предприниматели, которые работают в сфере торговли, могут взять кредиты по льготной ставке от 9,6% до 10,6% годовых. Так, до 500 миллионов рублей сроком до трех лет можно взять на пополнение оборотных средств. Кредит до 1 миллиарда рублей можно взять на инвестирование в приоритетных отраслях экономики сроком до 10 лет. Подробнее с условиями данной программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

Помимо этого, в РНКБ также действует государственная программа льготного кредитования сельскохозяйственных предпринимателей. Под 5% годовых можно взять кредит на один год в размере от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Кредит на сумму от 1 до 70 миллионов рублей в банке выделят на срок до пяти лет. Подробные условия кредитования можно посмотреть на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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