2019-08-06T19:49:11+03:00
Общество

В Крыму начала действовать единая транспортная карта. Выгодно ли ее покупать?

Проездной билет на месяц в троллейбусах и автобусах стоит 1530 рублей
Надежда ДАЦЮК
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Карту можно использовать в автобусах и троллейбусах Симферополя, Алушты и ЯлтыКарту можно использовать в автобусах и троллейбусах Симферополя, Алушты и ЯлтыФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму проезд в общественном транспорте теперь оплачивать не только наличкой, но и картами.

- «Горавтотранс» совместно с предприятием «Крымтроллейбус» запускает в работу единую транспортную карту с тарифным планом «Проездной билет». Она предоставляет право безлимитного проезда с первого по последний день месяца на двух видах транспорта, - сообщил директор симферопольского муниципального предприятия «Горавтотранс» Денис Майор.

Сама транспортная карта стоит 60 рублей. Можно выбрать два тарифа - «Проездной билет» (1530 рублей в месяц) и «Общешкольный» (850 рублей в месяц). Купить карточку можно в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» и «Союзпечати». Льготникам их будут выдавать бесплатно.

Так выглядит проездной. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Так выглядит проездной. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Некоторые крымчане отмечают, что покупать проездной нет смысла.

- Как-то это невыгодно - покупать проездной за полторы тысячи рублей. С учетом того, что проезд в троллейбусе и автобусе стоит 17 рублей, а я езжу на работу пять дней в неделю (по две поездки в день), в месяц выходит 680 рублей всего. Допустим, еще 10-15 поездок делаю в выходные. Итоговая сумма выходит до тысячи рублей. Чтобы откатать проездной, надо сделать 90 поездок в месяц, - поделился своим мнением житель Симферополя Дмитрий.

Проездным можно будет воспользоваться на маршрутах МУП «Горавтотранс» в пределах Симферополя и в транспорте ГУП РК «Крымтроллейбус» в Симферополе, Алуште и Ялте.

По словам Дениса Майора, электронные проездные - это альтернатива оплаты наличными средствами. А для школьников можно будет приобрести браслет вместо карты - так можно быть увереннее, что проездной не потеряется.

Как использовать карту?

Во время движения в общественном транспорте электронный проездной нужно приложить к терминалу оплаты (валидатору).

Где можно пополнить проездной

Симферополь: ул. Александра Невского, 1; ул. Эскадронная, 3; ул. Семашко, 17, ул. Севастопольская, 30/7

Пгт Аэрофлотский: ул. Мальченко, 22а.

Алушта: ул. Ленина, 43; ул. Пригородная, 5а; площадь Советская, 1; ул. Ялтинская, 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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