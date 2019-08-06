2019-08-06T20:05:21+03:00
Происшествия

В Севастополе суд арестовал сербского шеф-повара, который воевал в Косово

Его собираются экстрадировать на родину. Горожане в шоке и требуют освободить ресторатора
Анастасия ЖУКОВА
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Славиш Карабашевич - шеф-повар с большим опытомСлавиш Карабашевич - шеф-повар с большим опытомФото: Анна САДОВНИКОВА
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Известный севастопольский ресторатор, серб Славиш Карабашевич отправился в СИЗО на 40 дней по постановлению Ленинского районного суда.

Дело в том, что в 2017 году суд города Пожаревац признал Карабашевича виновным в совершении убийства. Приговор вступил в законную силу и, по данным пресс-службы Ленинского райсуда, ресторатора объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Постановление можно обжаловать в Севастопольском городском суде.

К своим блюдам Славиш всегда подходил с любовью Фото: Анна САДОВНИКОВА

К своим блюдам Славиш всегда подходил с любовьюФото: Анна САДОВНИКОВА

Славиш Карабашевич - создатель заведений le Slavish в Севастополе. Поваром работает уже 30 лет. Он переехал в город-герой в 2007 году вместе со своей второй женой Любовью, украинкой по происхождению. Ранее в интервью он говорил, что Крым ассоциировался у него с родиной.

Сначала шеф-повар арендовал помещение в пансионате на Северной стороне Севастополя, в Учкуевке. Затем вывел в число лучших ресторан "Легенда" на смотровой площадке в Ласпи, однако разошелся с партнером из-за разных взглядов на бизнес. Затем работал в Балаклаве, в ресторане "Золотой символ", где гостили популярные артисты и известные политики. Так, в числе гостей был музыкант Сергей Шнуров.

Уже после этого он открыл со своей женой le Slavish, где подавал к столу авторские блюда и мясо на мангале. Только недавно они объявили на своих страницах о том, что наконец переезжают к морю. И вот, шеф-повар оказался под стражей.

Славиш Карабашевич никогда не скрывал, что воевал в Косово на стороне сербов с 1991 по 1999 год. Когда Косово перешло под контроль албанцев, то всех, кто выступал против этого, признали преступниками.

Севастопольцев новость об аресте просто потрясла. В соцсетях раскручивают хештег #свободуСлавишу.

- Это просто шок! Славиш для нас как родной. Чем мы можем помочь? Давайте напишем обращение на имя Президента. Соберем подписи! - возмущается на странице его бара Анастасия.

- Надеюсь, что близкие обратились к уполномоченному по правам человека в Севастополе. У него есть реальные механизмы оказать помощь задержанному, - отметила депутат Заксобрания Татьяна Вусатенко.

- Многие севастопольцы знакомы с кухней Славиша. Если на его руках нет умышленных убийств совершенных лично в отношении мирного населения, то можно поддержать ходатайство о политическом убежище и написать обращение в соответствующие инстанции, - считает местный житель Александр.

- Удивительно, что на нашем полуострове, особенно в Севастополе, так запросто передают нашего славянского друга в руки так называемого запада, - возмущается Виктор Киселев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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