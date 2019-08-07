«Твоя идея превращается в сериал»: Как «Таврида» стала съемочной площадкой

Самый творческий форум в России пятый год собирает деятелей культуры и искусства на побережье Черного моря на Крымском полуострове. На 11-ю смену форума съехались продюсеры, режиссеры, вайнеры, клипмейкеры и другие деятели визуального искусства из 85 регионов России.

6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЗА 15 СМЕН

На первый взгляд может показаться, что это лагерь, в котором каждый из нас бывал в детстве. Здесь и костровая, и домики у моря, и аутентичная столовая с кашей и компотом на завтрак, и вечерние мероприятия, плавно переходящие в дискотеки, и общие громкие подъемы, и зарядка - в общем, все как положено.

Но фокусируется этот «лагерь» полностью на искусстве: на протяжении пяти месяцев (с мая по октябрь) друг за другом следуют 15 смен. У каждой - своя тема и свои кураторы-менторы - люди, которые достигли в этой области искусства определенных высот и могут помочь другим раскрыться. Форум является образовательной площадкой в среднем для 400 человек каждую смену.

50 ГЕКТАРОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

«Таврида» сменила место обитания в этом году и переехала в бухту Капсель в Солнечной Долине. Ранее форум располагался в селе Стерегущем под Севастополем.

На вопрос почему, Сергей Першин, руководитель проекта «Таврида» отвечает, что эта площадка лучше удовлетворяет запросы проекта, а также в этом месте есть куда расширяться: планируется строительство АРТ-резиденции, которая позволит уже в 2022 году проводить форум на круглогодичной основе.

Сейчас территория форума занимает 50 гектаров, в последующие годы планируется оборудовать 250 гектаров и тогда проект станет полноценным Арт-кластером.

Здорово, что сами участники смен прикладывают руку к преображению пространства: они и создают новые инсталляции, и обрисовывают стены построек различными граффити

Попасть на проект непросто: нужно пройти три этапа отбора. Это не подходит для любителей «просто покататься по форумам», здесь действительно нужно тщательно выбирать смену под свои умения, таланты и интересы.

«КИНО - ДЕЛО КОЛЛЕКТИВНОЕ»

Форум дает возможность представить свою идею и выиграть грант на ее реализацию.

На смене видеоконтента традиционно подвели итоги грантового конкурса, на который участники подали 99 заявок. Победителями стали 30 человек, на чьи проекты выделили 14 млн 980 тысяч рублей.

Выиграла грант на реализацию своей идеи и крымчанка, жительница Судака Дарья Тверезовская. Согласно проекту, девушка потратит деньги на системы навигации Судака. Она считает, что городу необходимо формирование собственной культурной идентичности и внедрение навигационных систем.

- Научиться снимать кино может любой. Результаты будут разными в зависимости от таланта, работоспособности и удачи. Однако, всем пригодится знание главных принципов и правил кинопроизводства, - говорит эксперт форума Дмитрий Котов. - Снимая собственное кино, участники Тавриды всегда смогут быстро найти новых друзей в реальной жизни. Ибо кино - дело коллективное.

Не только это стало главным событием смены, еще прошли питчинги крупных медиа-холдингов для молодых кинематографистов. Участники презентовали свои проекты и получали тут же объективную оценку от профессионалов в сфере видеоконтента.

Форум будет принимать гостей до 5 октября, а с 20 по 26 августа пройдет центровое событие Тавриды - фестиваль искусств «Таврида-АРТ», на котором выступят Сергей Лазарев, Найк Борзов, Ария, Guf, Пикник и другие.

СПРАВКА «КП»

Форум «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. Каждый год проект немного видоизменяется и улучшается, в данный момент его цель – перейти на постоянную основу и функционировать на базе культурно-образовательной резиденции. Организаторы полностью обеспечивают все расходы участников.

Впереди, помимо фестиваля, у «Тавриды» еще три смены: «ТАНЦЫ» (она пройдет с 10 по 16 сентября), «АРТ» (с 18 по 28 сентября) И «ЛИТ» (с 30 сентября по 5 октября). Закрытие форума произойдет 5 октября.