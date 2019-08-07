Крымскотатарский общественник об обвинениях украинской прокуратуры: "Пусть наказывают организаторов энергоблокады, а не меня"

Украина завела уголовное дело на руководителя крымскотатарской общественной организации "Къырым бирлиги" Сейтумера Ниметуллаева.

Киев обвинил его в "создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" (ч.3 ст.260 УК Украины). Как сообщается на сайте так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым" (украинское ведомство, базируется в Херсоне), Сейтумер Ниметуллаев якобы финансировал ополчение полуострова во время Крымской весны.

Крымскотатарского общественника подозревают в том, что он помогал "самообороновцам" и спецслужбам РФ организовывать штаб и места для проживания. Также в сообщении украинской прокуратуры указано, что Ниметуллаев предоставлял отель и кафе в селе Чонгар Херсонской области для размещения ополченцев.

Ниметуллаев, напомним, с 2006 по 2010 годы являлся председателем Генического районного совета Херсонской области, а затем до 2014 года был главой администрации. После событий, связанных с госпереворотом на Украине, Ниметуллаев переехал в Крым и создал на полуострове крымскотатарскую общественную организацию "Къырым бирлиги".

Сейтумер Ниметуллаев отметил, что у силового ведомства Украины нет никаких доказательств по финансированию ополчения.

- Во-первых, я никого не финансирую. В 2014 году я подъезжал к украинскому посту, тогда был главой администрации Генического района. Там стояли "беркутовцы", и надо было просто открыть для людей туалеты. Пусть они еще докажут, кто и кому сколько денег дал. У них никаких нет доказательств. Если кого и нужно привлекать к ответственности, так это организаторов энергоблокады Крыма - Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова. Их нужно наказывать, а не меня, - сказал глава "Къырым бирлиги" в комментарии "Комсомольской правде - Крым".