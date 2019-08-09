2019-08-09T17:43:41+03:00
Общество

Курбан-Байрам-2019: Полная программа праздника в городах Крыма

«Комсомолка» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в разных городах Крыма 11 и 12 августа.
Надежда ДАЦЮК
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Концертная программа в Симферополе начнется в 16.00Концертная программа в Симферополе начнется в 16.00Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Мусульмане 12 августа будут отмечать один из главных религиозных праздников – Курбан-Байрам. По указу главы Крыма Сергея Аксенова, в этот день на полуострове будет выходной. «Комсомолка» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в разных городах Крыма 11 и 12 августа.

Симферополь

Концертная программа в столице Крыма начнется в 16.00 и продлится до 18.00 в парке имени Тренева. В это же время пройдет выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, мастер-классы, анимационная развлекательная программа для детей, Также гостей ждет дегустация традиционного блюда - плова, а еще состязания по национальной крымскотатарской борьбе «куреш».

Официальная часть праздника начнется в 18.00 с приветственного слова и поздравления Муфтия мусульман Крыма.

С 18.20 до 20.00 будет проходить праздничная концертная программа с участием творческих коллективов - ансамбль песни и танца «Хайтарма», Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр.

Керчь

В Керчи праздновать Курбан-Байрам будут 11 августа. На городской набережной, на площадке у колеса обозрения, в 16.00 пройдет торжественное открытие праздника. Затем будет концерт с выступлением крымскотатарских вокальных и танцевальных коллективов. Также на набережной можно посмотреть, как готовятся блюда национальной кухни, и попробовать их. Здесь же пройдет выставка-продажа сувенирной продукции народного творчества.

Судак

В воскресенье, 12 августа, на центральной набережной города пройдет праздничный концерт. Он начнется в 18.00.

СПРАВКА «КП»

Курбан байрам – религиозный мусульманский праздник, который отмечают через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. Праздник связан с жертвоприношением, совершенным пророком Ибрахимом. Потому в этот день принято резать барашка. Для ритуала подходят только здоровые животные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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