Компания МТС передумала повышать тарифы для крымчан и севастопольцев

Ни МТС, ни другие операторы связи, пока что не будут повышать тарифы для крымчан и севастопольцев.

- Такое решение принято по итогам совещания, которое провел заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Иванов, - сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Весть о том, что на повышение тарифов на мобильную связь объявлен мораторий, также объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Вскоре после отмены внутрисетевого роуминга на территории России крымчане стали получать SMS-сообщения с уведомлением о повышении тарифов на мобильную связь. Нам удалось добиться приостановки этого решения. Соответствующие договоренности достигнуты на совещании с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Россвязи, Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, мобильных операторов.

Напомним, в конце июля жители полуострова начали получать сообщения от оператора МТС, что с 12 августа вводится новый тариф – 1 рубль за соединение и по 1 рублю за каждую минуту с 16-й минуты разговора. При текущем тарифе «Звони бесплатно на МТС России 100» снимается по 3 рубля в сутки, а пришлось бы платить по 4 рубля.

«СВЯЗИ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ»

Эта новость сразу же вызвала возмущение у крымчан. Ведь качество связи оставляет желать лучшего - перебои случаются не только в «сельских глубинках», но и в больших городах - Симферополе, Севастополе, Ялте.

- В самый чернейший список «МТС»! В районе Москольца в Симферополе практически вообще нет связи. Построили эти многоэтажки, и сейчас вообще нет связи в квартирах, - жалуется жительница крымской столицы.

Такие возмущения были и раньше, но после смс о повышении тарифов посыпались еще больше. Компания МТС, впрочем, не оставил без внимания жалобы на качество связи и поспешила объяснить, что услуги на территории Крыма оказываются с помощью роуминговых операторов, потому что своих вышек здесь у нее нет.

- МТС оказывает услуги связи на территории Крыма и Севастополя только с привлечением роуминговых партнеров. По вопросам работы сети роумингового партнера вам необходимо обращаться в службу поддержки того оператора, в сети которого регистрируется сим-карта, - завил оператор.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Белик отмечает, что выбор операторов у крымчан невелик из-за того, что «большая четверка» по-прежнему игнорирует полуостров.

- Широко закрыв глаза, МТС делает вид, что двух новых регионов России не существует. Но если, например, житель материковой части России, увидев смс о повышении тарифов, думает - на какого оператора перейти, то у севастопольца возникает совсем другая мысль. У нас нет выбора - на полуострове работает только один оператор мобильной связи. Вместо смены мы вынуждены решать - кому перестанем звонить, чтобы сэкономить? Маме или папе? - сказал депутат «КП-Крым».

После этого Белик направил официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу, компанию МТС и Минкомсвязи с требованием не допустить смены тарифа в Севастополе и Крыму.

ПОВЫШЕНИЕ ОТМЕНИЛИ, НО НАДОЛГО ЛИ?

Спустя несколько недель повышение все же отменили.

- Очевидно, что в профильных ведомствах прекрасно понимают, что повышение тарифов - это вопрос не только экономический. В первую очередь - это удар по кошелькам севастопольцев и крымчан. А с другой стороны, отмена особого тарифа, который был создан для Севастополя и Крыма - это откровенный плевок в лицо людям, которые в 2014 году с открытым сердцем и душой шли в Россию. Ведь «особенный тариф» - это не преференция, это единственная возможность для трех миллионов человек оставаться на связи с близкими, с семьями, общаться по работе, - добавил депутат.

Несмотря на официальные заявления, жители полуострова опасаются, что связь все-таки может подорожать. Власти заверили, что теперь любое повышение тарифов будет обсуждаться с группой по согласованию тарифов на мобильную связь для абонентов Крыма. В нее войдут представители правительств Крыма и Севастополя.