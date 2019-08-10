2019-08-10T16:54:54+03:00
Общество

Персеиды-2019: Когда крымчанам наблюдать самый яркий метеорный поток августа

Астроном рассказал, что в этом году полная Луна может немного подпортить созерцание звездопада
Надежда ДАЦЮК
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Пик активности Персеид будет в ночь с 12 на 13 августаПик активности Персеид будет в ночь с 12 на 13 августаФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 10 по 13 августа в Крыму можно будет наблюдать красивое астрономическое явление - пик активности метеорного потока Персеиды.

- Именно в это время Земля пересекается со шлейфом кометы Свифта-Туттля.

Персеиды - это активный поток, потому что в нем очень много метеоров - частичек, оставшихся после комет, и ярких "звезд", - сообщил "Комсомольской правде - Крым" крымский астроном Александр Якушечкин.

По его словам, пиковое время для наблюдения Персеид - это ночь с 12 на 13 августа.

- В эту ночь Земля будет проходить прямо через центр шлейфа кометы, и будет максимальная концентрация частиц, которые попадут в атмосферу. Это образует завораживающее зрелище - звездопад. Частички кометы Свифта-Туттля - довольно быстрые и яркие метеоры, наблюдать их - одно удовольствие, - добавил астроном.

При этом Александр Якушечкин отметил, что в этом году рассмотреть всю прелесть падающих звезд помешает полнолуние, которое наступит 15 августа.

- Проблема в том, что уже сейчас Луна очень яркая. А чем ближе к полнолунию, тем выше спутник находится над горизонтом. Полная Луна засвечивает активность потока. Потому крымчанам лучше наблюдать за Персеидами после 3.20. Именно в это время 13 августа Луна зайдет за горизонт. Останется примерно час-полтора для наблюдения, - сказал Александр Якушечкин.

Чтобы увидеть максимальное количество падающих звезд, астроном советует выбираться за город, тогда небо не будет подсвечено.

- Если будете находиться городе, то вы увидите только 5-7 метеоров за час. А если поедете в место, где нет подсветки, можно увидеть 50-60 метеоров за два часа. Дело в том, что огни города "убивают" неяркие метеоры, - отметил Александр Якушечкин.

По его словам, начинать наблюдение Персеидов можно уже с 10 августа.

- Луна еще не такая полная, светит не так ярко. Потому после 1-2-х часов ночи можно выходить и наблюдать, - заключил астроном.

СПРАВКА "КП"

Метеорный поток Персеиды известен человечеству вот уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о нем содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом н.э., когда "более ста метеоров вспыхнули под утро".

ИСТОЧНИК KP.RU

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