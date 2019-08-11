Байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе 2019: Лучшие фото

«Тень Вавилона» - так назвали 10-ое, юбилейное байк-шоу «Ночные волки». Масштаб фестиваля поразил зрителей.

Организаторы на пиротехнику не поскупилисьФото: Михаил ПАТЛИС

Огромная башня весом в 100 с лишним тонн рушилась на глазах, мощный ураган, извержение вулкана, движущееся чудище, ангелы с горящими крыльями и российский исполнитель Григорий Лепс, который не побоялся взобраться на самую высокую точку конструкций.

На сцене был и двухколесный транспорт...Фото: Михаил ПАТЛИС

Таким было байк-шоу в этом году. Почетным гостем стал президент России Владимир Путин. С первыми лицами Крыма он приехал на мотоцикле «Урал» на гору Гасфорта перед началом байк-шоу и поблагодарил «Ночных волков» за то, что они создают такие зрелищные постановки.

Президента России не отпустили без подарковФото: Анна САДОВНИКОВА

Без подарков Путина не отпустили, вручив главе РФ диск с фильмом «Русский реактор» и фирменную шапку «Ночных волков».

Владимир Путин приехал в гости к "Ночным волкам" на мотоцикле "Урал"Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер мотоклуба признался, что без команды, а тем более той, у которой горят глаза, он бы ничего не сделал.

Золотой бык, разрушающий мирФото: Анна САДОВНИКОВА

Публику восхитили спецэффектыФото: Анна САДОВНИКОВА

- Когда я вижу самоотверженность, я подпитываюсь энергией. В такие моменты не думаешь ни о чем другом, только, чтобы был результат и для меня очень важно передать этот посыл стране. Я действительно хочу, чтобы они увидели Вавилон, что над нами тень от него повисла. И в чем спасение, где выход, куда идти? Кульминация байк-шоу - это не только экшн – летающие мотоциклы, делающее мертвые петли, бегающие декорации, извержение вулкана, но во всем этом есть смысл, есть посыл, - прокомментировал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург».

Ангелы с горящими крыльямиФото: Анна САДОВНИКОВА

Вавилонская башня весит более 100 тоннФото: Анна САДОВНИКОВА

Железная конструкция разрушилась, как карточный домикФото: Анна САДОВНИКОВА

Все декорации, которые зрители увидели во время кульминации, сделаны из металла. Очень много материала привезли из Москвы с бывшего завода ЗИЛ.

Декорации в этом году удивили масштабностьюФото: Михаил ПАТЛИС

Организаторы говорят, что в общей сложности вес конструкций больше, чем в Эйфелевой башни, а она весит, кстати, 10 100 тонн!

- Это добрые декорации, несущие замыслы, которые мы хотим донести. Есть огромная Вавилонская башня, которая разрушается, есть мотоцикл с Георгием Победоносцем, у подножия башни расположен змей, мы его зовем птеродактиль-покемон. На вершине башни расположены две конструкции, которые разваливают весь мир – это Золотой телец и блудница. Также во время одной из сцен выезжает бык с золотом и Сатана. Играет симфонический оркестр и Юрий Розум на рояле, а Григорий Лепс спел «Купола».

Звездный участник кульминации - Григорий ЛепсФото: Анна САДОВНИКОВА

Артист исполнил песню "Купола"Фото: Анна САДОВНИКОВА

Для его выступления специально были созданы декорации к этой песне. Кстати, Григорий выступал с самой высокой точки, и он хотел во время репетиции на веревке спуститься вниз, но мы не разрешили ему выполнять такой рискованный трюк, - поделился с «КП» президент ассоциации каскадеров России Сергей Воробьев.

Красавицы тоже поучаствовали в кульминацииФото: Анна САДОВНИКОВА

Яркое выступление мотоциклистов поразило публикуФото: Анна САДОВНИКОВА

Звучали песни, проникающие в душуФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрители с нетерпением ждали, чем же их удивят мотоциклисты в этом году. В 23.00 площадка с декорациями на миг погрузилась во тьму и началось…

- Гроза всех царств и гордость всех халдеев – величавая башня с золоченными стенами, по которой к вершине бегут неистощимые золотые ручьи. И над которой иногда, укутываясь в тучи, но ослепительно сияя, стоит Золотой телец. Верховное божество этого нового ослепительного мира, перед которым наклоняют головы политики и генералы, священники и поэты, мыслители и журналисты. Выше сторожевых башен, выше кремлевских стен, выше золотого храма Христа, выше вавилонских столбов поднял рога золотой вавилонский бык, победивший красного тореадора.

Мотоциклисты называли чудище покемономФото: Анна САДОВНИКОВА

Долларовое чудищеФото: Михаил ПАТЛИС

Башня горела очень зрелищноФото: Анна САДОВНИКОВА

Над кульминацией трудились весь годФото: Анна САДОВНИКОВА

Главенствуя теперь над всем миром…, - зазвучали слова Александра «Хирурга».

Одним из эффектных и зрелищных моментов стал разыгравшийся могучий ветер между вавилонских столбов, превратившись в ураган. Такое ощущение, что и правда, стихия вот-вот накроет Гасфорта вместе со зрителями, но нет. Рухнула только башня.

Каскадеры показывали невероятные трюкиФото: Анна САДОВНИКОВА

У зрителей замирало сердцеФото: Анна САДОВНИКОВА

Под конец кульминации к публике выехала огромная конструкция весом в 140 тонн – Ковчег спасения.

- Ковчег спасения для заблудшего человечества. Кто смотрит в глубину, тому видна Русь без пышного оклада, восточный свет из нашего окна горит, спасая Запад от распада…

Пламя было везде!Фото: Михаил ПАТЛИС

Собравшихся порадовали выступлениями любимые артисты.

Поклонники остались в восторге от выступления КипеловаФото: Михаил ПАТЛИС

Байк-шоу традиционно собирает тысячи зрителейФото: Михаил ПАТЛИС

И по традиции по окончании кульминации в небо запустили красивейший салют.

Финал кульминации запомнился всемФото: Анна САДОВНИКОВА