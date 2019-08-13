2019-08-13T14:51:06+03:00
Наука

70 миллионов лет пролежал: В инкерманском камне нашли рукотворные железные наконечники

Как они могли туда попасть, остается загадкой [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Один из них оставили в камне. Фото: Сергей ЧумакОдин из них оставили в камне. Фото: Сергей Чумак
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- Настоящая загадка! Будем, конечно, привлекать специалистов, - увлеченно рассказывает директор предприятия "Инкерстром" Сергей Чумак.

Рабочие этой компании добыли известняковый блок в Инкермане. После того, как его распилили, нашли необыкновенные железные наконечники.

- Это рукотворные изделия. Мы даже одно оставили в блоке, оно до сих пор там есть. Они выглядят как будто наконечники железные или пули, - пояснил Чумак корреспонденту «КП-Крым».

Вообще добыча известняка ведется на глубине 150 метров. А этот блок с необычной находкой находился в 100 метрах над уровнем моря.

Железные фрагменты вырезали из известнякового блока. После этого руководитель хочет пригласить специалистов из музея-заповедника «Херсонес Таврический» для изучения этих предметов.

Известняк находился на глубине 100 метров. Фото: Сергей Чумак

Известняк находился на глубине 100 метров. Фото: Сергей Чумак

Сергей Чумак поделился, что в его практике находили и морских моллюсков, их еще называют туррителлы.

- Это осадочные породы, которые возникли в воде. Раньше ведь Крым был затоплен. Есть еще метеориты металлические, а вот такая, рукотворная находка, попалась впервые, - добавил Чумак.

Он подчеркнул, что эти наконечники могли просто врасти в известняк. Вообще, его биологический возраст - 70 миллионов лет.

Получается, нельзя даже предположить, сколько находились там эти наконечники. И откуда они там взялись - загадка.

СПРАВКА "КП"

Инкерманский камень - мшанковый известняк из окрестностей Инкермана. Он легко поддается обработке. В строительстве его используют еще с древних времен, известняк даже вывозили в Рим. Этот камень прочный, однородный и монолитный. Из него сложены многие здания в городе-герое Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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