Театрализованный автобус и бесплатные экскурсии: В Крыму пройдет VI военно-исторический фестиваль

На Федюхиных высотах в Севастополе пройдет VI Крымский военно-исторический фестиваль. Гости с 7 по 15 сентября посетят 21 тематическую площадку. Участников ждут десятки мастер-классов по ремеслам, послушают лекции на исторические темы и понаблюдают за реконструкцией боев времен Великой Отечественной и Афганской войны.

В городе заработают шесть тематических площадок и две иммерсивные программы.

А с 9 и по 12 сентября в Севастополе будет курсировать театрализованный троллейбус. В нем появятся античные воины, американские золотоискатели, газетчик и горожане XIX века, древнерусский ансамбль и гармонист времен Великой Отечественной войны.

- Маршрут троллейбуса №10 проходит по центральным улицам Севастополя и не заметить его не удастся - отличительной чертой станет брендирование фасада транспорта в стилистике фестиваля, - рассказали организаторы.

А после этого жителей ждут бесплатные пешеходные экскурсии по знаковым местам периода Крымской войны.

Они пройдут в эти же даты с 14.00 до 19.00. Место сбора у памятника Екатерине II в Екатерининском сквере.

А вечером 12 сентября заработает восстановленная танцевальная площадка «Ивушка». На ней состоится городская тематическая ретро-вечеринка с мастер-классами по танцам и выступлением кавер-группы 70-80-х годов.

Для регистрации нужно подписаться на группу мероприятия.