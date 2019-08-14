Военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец встретился в Севастополе с «убийцей авианосцев»

На «убийце авианосцев», как прозвало НАТО крейсер «Москва», в Севастополе прошла презентация книги военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца под названием «Спецоперация Крым-2014».

Командир ракетного крейсера «Москва» Олег Князев, заместитель командующего Черноморского флота по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин и экипаж корабля тепло встретили гостя и ставшего им уже другом - военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.

О Крымской весне снимали фильмы, писали книги и массу статей, но, пожалуй, нигде не было собрано столько фактов и достоверных сведений об этом историческом событии, как в этой книге.

Встречу с военным обозревателем провели на палубе ракетного крейсера «Москва»Фото: Анна САДОВНИКОВА

Символично, что презентация прошла именно на палубе флагмана Черноморского флота - «Москве».

- Для меня высокая честь сегодня смотреть вам в глаза и присутствовать на корабле, который сыграл важную историческую роль в весне 2014 года, - обратился к экипажу Виктор Баранец во время презентации.

Виктора Баранца встретили на палубе корабляФото: Анна САДОВНИКОВА

Он рассказал, что идея создания книги возникла в конце апреля 2014-го у министра обороны России.

- Сергей Кужугетович Шойгу вызвал меня к себе, в свою библиотеку, и сказал, что нужно написать книгу, как участвовала армия, флот в Крымской весне, и я взялся за эту работу. Я работал везде, где только душа пожелала: в Генштабе, Кремле, в Крыму, на Украине, даже за рубежом, собирая информацию. Мне было важно знать, что происходило во время Крымской весны в Белом доме, в Пентагоне, в ЦРУ. Мне также было важно знать, с чего зародилась Крымская весна. Ведь была же когда-то первая идея у Путина, чтобы Крым вернулся в Россию, - рассказал Виктор Баранец.

А ведь действительно, где эта первая отправная точка, от которой все и началось? Что мы знаем об этом?

Тираж книги - три тысячи экземпляров, в ней 460 страницФото: Анна САДОВНИКОВА

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

А все началось благодаря письмам крымчан в Кремль.

- Их мешками носили в администрацию президента. И там, среди множества писем, Владимиру Путину попалось на глаза задокументированное заседание Верховного Совета Крыма, где говорилось, что если украинские мародеры будут и дальше себя так вести, то будет поставлен вопрос, а самостоятелен ли Крым? И вопрос о выходе его из состава Украины, - рассказывал морякам, как же все было на самом деле, военный журналист.

На территории Крыма начали проводиться соцопросы. Больше 150 социологов ездили по полуострову и спрашивали народ, как они относятся к вступлению Крыма в состав России и порядка 82% были за возращение полуострова.

Каждому по книгеФото: Анна САДОВНИКОВА

- Тогда Путин и решил, что это отправная точка, надо ввести это в международные рамки и готовить референдум. Два фактора сыграли по возвращению Крыма - это желание народа и армия. А ведь могла быть гражданская война. Здесь находилось почти 20 тысяч украинских войск! И было много призывов поставить русских на место. Был же даже приказ на открытие огня, - раскрыл детали произошедшего Баранец.

ПОСТАВИЛИ КРЕСТ НА КАРЬЕРЕ

В книге «Спецоперация Крым-2014» - очень много о Черноморском флоте.

- Надо признать одну великую вещь, что Черноморский флот после распада Советского Союза, да даже после того, как в 1956 году Крым перешел в состав Украины, постоянно боролся за русскость полуострова. Ведь он здесь зародился и просто генно должен здесь стоять, но политические передряги сделали его квартирантом, - продолжал Виктор Баранец.

По его словам, когда он стал работать над книгой, наткнулся на интересные моменты. Например, что аж два командующих Черноморским флотом потеряли карьеру после того, как стали открыто выступать против разделения Черноморского флота. Это Игорь Касатонов (1991-1992) и Эдуард Балтин (1993-1996).

Несколько экземпляров книги «Спецоперация Крым-2014» вручили членам экипажа крейсера «Москва» за достижения в службеФото: Анна САДОВНИКОВА

- Я не мог не написать, как они «дрались» с правительством Украины, как ездили в Киев и доказывали свою правоту, как их там освистывали, и как они выступали против Кремля, который приказывал им делить флот. Касатанов и Балтин полегли под политическим мечом Ельцина.

Все эти малоизвестные факты, которые по крупицам собирал военный журналист, отображены на страницах книги.

Презентация книги в Симферополе пройдет 15 августа

«Нет, я тебе приказываю!» - настаивал Борис Ельцин.- Я встречался с женой адмирала Балтина Оксаной, - рассказывает Виктор Николаевич. - И она рассказала, что сама была свидетельницей, как Ельцин звонил Балтину и приказывал береговые структуры передать украинцам, а Эдуард Дмитриевич отвечал, что этого делать нельзя. Без них погибнет флот. Язык разговора приобретал все большую накаленность, они начали «наезжать» друг на друга на высоких тонах и Балтин сказал: «Вы извините, но вы в кораблики только в детстве играли, а я адмирал, я знаю, что такое Черноморский флот».

Тогда Балтин открытым текстом, хорошим, сочным русским матом послал президента Ельцина далеко, из-за чего жена Балтина сказала, что упала в обморок.

Шутка ли отправить куда подальше президента, отстаивая флот ценой своей карьеры.

«Да, он бился за флот до последнего. И в этой битве мог перечить самому Президенту - Верховному главнокомандующему.

Фото на памятьФото: Анна САДОВНИКОВА

«Ты ставишь на своей карьере крест», - говорили ему сослуживцы.

А он отвечал: «Ради спасения флота я никогда не стану менять офицерскую честь на лояльность», - написал в книге Баранец.

ОПЕРАЦИЯ «ШАШЛЫКИ»

А вот еще один факт, описанный в книге «Спецоперация Крым-2014», о котором мало кто знал ранее.

Оксана, жена адмирала Балтина, тоже рассказала Виктору Николаевичу.

Она плавала в море в Севастополе, когда к берегу подошел катер с людьми в русской форме.

Позже выяснилось, что это были переодетые СБУшники, которые хотели похитить жену командующего Черноморским флотом.

«Вас муж зовет в горы шашлыки жарить», - говорят они.

«Какие шашлыки? У мужа по расписанию совещание».

«Да нет, садитесь», - настаивают те и силой пытаются затащить жену адмирала в катер.

- Хорошо, что с ней был охранник, иначе бы произошло похищение, - резюмирует Виктор Николаевич.

За автографом выстроилась очередьФото: Анна САДОВНИКОВА

ЭЛЕКТРИК «ПРИДУМАЛ» ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

А когда возникло выражение вежливые люди? Ну, когда происходили события Крымской весны, - скажут многие. Верно!

Но кто первый решил назвать «зеленых человечков» вежливыми людьми, и как это название вошло в историю?

И об этом рассказано в книге Виктора Баранца.

- Противники выхода Крыма из состава Украины заблокировали здание Верховного Совета Крыма в Симферополе. Было принято решение разблокировать здание и для этого направлено спецподразделение. Они проникли в здание и нашли спящего электрика. Заросший, уставший, его не выпускали несколько дней. И вот его отпустили. Когда он вышел наружу, его окружили украинские журналисты и засыпали вопросами: «Вас там били? Пытали? Они фашисты? Какие они?». На что электрик говорит: «Не били. Вежливые они какие-то». Вот отсюда у стен Верховного совета Крыма и родилось выражение «Вежливые люди», - говорит Баранец.

ФЛОТСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Несколько экземпляров книги «Спецоперация Крым-2014» вручили членам экипажа крейсера «Москва» за достижения в службе.

И она уже поступила в продажу в книжные магазины полуострова.

Без подарка военного журналиста с корабля не отпустили, тоже вручили книгу - о Черноморском флоте.

- Не по-флотски было бы и тем более не по-черноморски встретить уважаемого гостя, нашего друга и соратника, единомышленника, не напоив его флотским чаем, не дать отведать ему нашей флотской каши и в знак уважения хотим подарить книгу о Черноморском флоте. У нас так завелось в последние годы, что на Черноморском флоте особо отличившихся военнослужащих отмечают в приказе командующего грамотами, благодарностями и к этому поощрению всегда прилагаются подобные экземпляры книг. Готовится следующий выпуск книги за период 2019 и 2020 годов, где будут фотографии, в том числе и с сегодняшнего события, - выступил с речью Игорь Курочкин.

Виктор Баранец с заместителем командующего флотом по военно-политической работе ЧФ Игорем КурочкинымФото: Анна САДОВНИКОВА

А после официальной части для Виктора Баранца с супругой провели экскурсию по кораблю, показав святая святых - место, откуда происходит управление крейсером. А также показали главную реликвию корабля - рынду.

Все желающие получили автографы от автораФото: Анна САДОВНИКОВА

Посетил военный журналист и музей крейсера, где находятся документальные фотографии, экспонаты, в частности горлышко от бутылки шампанского, которую по традиции разбили об борт корабля при спуске на воду.

Оставил свой автограф Виктор Баранец и в книге почетных гостей.

А в завершении для друга и гостя крейсера «Москва» приготовили стол с фруктами, сладостями и обещанным флотским чаем.

Виктору Баранцу провели экскурсию по кораблюФото: Анна САДОВНИКОВА

СПРАВКА «КП»

Виктор Николаевич Баранец родился в Харьковской области в 1946 году.

Служил на Украине, на Дальнем Востоке и в Западной группе советских войск в Германии.

Был корреспондентом дивизионной и окружной газет, затем - газеты Группы советских войск в Германии «Советская армия» во время службы на Дальнем Востоке

Корреспондентом, начальником отдела и заместителем главного редактора журнала «Коммунист Вооруженных сил» стал с 1983, когда служил в Москве в военном журнале.

В конце 1986 года в качестве военного корреспондента журнала был в служебной командировке в Афганистане, находился в зоне боевых действий и рассказывал об этом в своих репортажах и книгах.

Каждому досталось по автографуФото: Анна САДОВНИКОВА

Работал военным обозревателем газеты «Правда». Был экспертом-советником начальника Генерального штаба, начальником информационно-аналитического отдела, начальником управления информации Минобороны России. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими юбилейными медалями.

В качестве военного обозревателя работал в зоне боевых действий и в других «горячих точках», в частности, в Чечне и Дагестане. Опубликовал в «Комсомольской правде» серию репортажей с поля боя.

С 1998 года работает в газете «Комсомольская правда» военным обозревателем. Главные темы публикаций: военная аналитика, военно-патриотическое воспитание, проблемы военного строительства, ход военной реформы, разоблачение коррупции, социальная защита военнослужащих и членов их семей, помощь людям в решении житейских вопросов.

После создания в 2009 году радио «Комсомольская правда» ведет там авторскую программу «Военное ревю полковника Баранца» и «Аудиокнигу Виктора Баранца».

Лауреат премии «Золотое перо России» Союза журналистов России и премий Союза журналистов Москвы, премии «Достоинство» имени Артема Боровика, премий Министерства обороны СССР.

В январе 2012 года Виктор Баранец стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в марте 2012 года.