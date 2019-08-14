Чемпион мира по пауэрлифтингу скинул 70 килограммов ради сына

Если очень захотеть, можно и на 70 килограммов похудеть. И всего за восемь месяцев. Как это сделал 28-летний Иван Подрез из Севастополя.

Из пухляша он преобразился в бодибилдера с рельефами, которым могут позавидовать Сталлоне или Шварценеггер.

- Проблемы с лишним весом у меня были с детства. Часто слышал издевки в школе. В девятом классе при росте 1,8 метра я весил 107 килограммов! - вспоминает Иван.

Раньше Ивана мучила одышка, а теперь он стал чувствовать себя здоровее. Фото: личный архив

А ведь парень старался избавиться от лишнего с веса и усердно занимался спортом. Гонял в футбол, увлекся гандболом. Даже в спорт-интернате в Киевской области тренировался несколько лет. И успешно! Иван выступал в высшей лиге Украины по гандболу, был чемпионом Украины среди юниоров, выезжал в Германию, в Белоруссию в составе сборной страны по гандболу.

После спорт-интерната 18-летний Подрез вернулся в Севастополь. Перспективы в занятиях гандболом он не видел, потому что при Украине этот вид спорта был не очень развит.

ПРИШЕЛ В СПОРТЗАЛ ХУДЕТЬ, НО НАБРАЛ 50 КГ

- Весил я тогда уже 140 килограммов, - вспоминает Иван. - Записался в зал, мечтал похудеть.

И началась усердная работа. Спортсмен попал к тренеру, который интересовался пауэрлифтингом. И вместо сброса веса Иван… набрал в общей сложности еще 50 килограммов. А вместе с этим добился впечатляющих результатов в пауэрлифтинге - стал вице-чемпионом мира по версии WRTF в 2016-2018 годах, абсолютным чемпионом Европы по версии IPL и чемпионом России в 2015-2018 годах.

Максимальный вес, который Иван набирал - 192 килограмма. Но колоссальными были не только цифры на весах, но и вес поднятых тяжестей. Спортсмен мог приседать со штангой весом в 452,5 килограмма, делать становую тягу в 415 килограмм с использованием лямок и отжимать лежа 252,5 килограмма.

Спортсмен мог приседать со штангой весом в 452,5 килограмма

Восемь лет назад спортсмен стал тренером. Женился, встретил свою Аллочку на соревнованиях. Она тоже спортсменка - имеет звание мастера спорта по версии федерации WRPF. А вскоре в семье появился сынишка Иван.

- И тут меня переклинило. После рождения сына я начал понимать, что нужно зарабатывать больше денег. Хотелось купить машину, чтобы жена с коляской не ездила на маршрутке, обеспечить семье комфорт. А пауэрлифтинг забирал много средств. Еще я понимал, что перестал развиваться, в основном выступал на соревнованиях, - делится Иван.

Сыночку Ивану почти два годика. Фото: личный архив

«ЕЛ ВЕДРО, А ТЕПЕРЬ ЕШЬ ПОЛВЕДРА»

И сейчас Ивана просто не узнать. Еще в октябре он весил 190 килограммов, а в июле его вес составил 120 кг.

Любимая супруга Алла - главная опора и поддержка

- Еще помню, как мучила одышка, когда доходил до третьего этажа. Потому с пауэрлифтингом я завязал. Но на позитивной ноте! Я догнал человека, которому все эти годы проигрывал на чемпионате мира, и стал первым, - смеется Иван.

Подсушился на ... 70 кг! Фото: личный архив

Худеть в жизни он собирался много раз, но никогда не получалось.

Иван нашел тренера, который расписал ему диету.

- Сейчас моим рационом полностью занимается жена. Она - моя главная поддержка, - улыбается мужчина.

Спортсмен скинул 60 кг без кардиотренировок. Фото: личный архив

Первое, что пришлось сделать, меньше есть.

- Как говорится, ел ведро, а теперь будь добр, ешь полведра, - смеется Иван.

И это совсем не метафора! При весе 190 килограммов он ел 1 кг вареной каши, 1,6 кг мяса и 1,4 кг овощей и пил по 6-7 литров воды в день. Чтобы похудеть, пришлось употреблять в среднем на килограмм меньше пищи. Приемы еды были каждые 2 часа с 8 утра до 10 вечера.

- Сейчас, при весе в 120 кг я ем 1,6 кг мяса, 600 грамм каши и до 1 килограмма овощей ежедневно, - рассказывает спортсмен.

60 КГ УШЛИ БЕЗ КАРДИОНАГРУЗОК

При такой диете только за первые два месяца ушло 20 килограммов. Но в зеркале не было видно этого результата.

- Первый эффект от похудения я увидел, когда отметка на весах стала 150 килограммов. Тогда начал вырисовываться рельеф, который я хотел, - гордится Подрез.

Сейчас форме спортсмена может позавидовать многие. Фото: личный архив

Кстати, сбросить вес у Ивана получилось совсем без кардионагрузок. Он скорректировал форму тела только с помощью правильного питания и силовых тренировок.

- Люди удивляются, что я добился таких результатов. А я просто соблюдал дефицит калорий, чтобы похудеть. Питание во время сброса веса - это 80% успеха. Если человек будет ходить в тренажерный зал и продолжать есть как обычно, он может еще и набрать массу, - делится он опытом.

Недавно спортсмен все же подключил кардиотренировки, но только чтобы сделать мышцы более рельефными и убрать подкожную воду.

- Сейчас я даю организму кардионагрузку по три часа в неделю, еще три часа - это силовые упражнения. Тренируюсь я в зале каждый день, кроме воскресенья. После подключения кардиотренировок мне пришлось увеличить количество белка, если раньше я ел 1 кг мяса, то сейчас 1,6 кг, - расписывает свой рацион.

"Позволяю себе съесть то, что хочется, раз в две недели". Фото: личный архив

Иван не планирует возвращаться в пауэрлифтинг, как и набирать/скидывать вес - сейчас ему нравится быть персональным тренером и уделять время семье.

- Меня начинают узнавать как человека, который похудел и сделал форму за короткие сроки. Я расписываю программы питания онлайн, провожу тренировки по пауэрлифтингу. Есть ученики не только в странах СНГ, но и в Европе.