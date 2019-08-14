На премьере был Путин: Какие звезды выступят на международном фестивале оперы и балета в Херсонесе
В Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» с 13 по 17 августа проходит III международный фестиваль оперы и балета.
Впервые балет "Спартак" показали на сцене Большого театра в 1986 годуФото: Анна САДОВНИКОВА
15 августа
20.00 - Балет Арама Хачатуряна «Спартак» в трех действиях. Коллектив Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, премьера Баварского государственного балета Озиель Гоунео и дипломанта Национального театрального фестиваля «Золотая маска» Сергея Полунина.
Дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая маска» Сергей Полунин в образе СпартакаФото: Анна САДОВНИКОВА
16 августа
20.00 - концерт «Славься, Отечество» в исполнении мужского хора.
21.00 - опера «Моцарт, Моцарт…». Московский театр «Новая опера», объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы и Оренбургский камерный хор.
На открытии фестиваля побывал президент России Владимир Путин и зампредседателя правительства РФ Ольга ГолодецФото: Анна САДОВНИКОВА
17 августа
19.30 - барочная опера «Мельник-колдун, обманщик и сват» в исполнении ансамбля «Солисты барокко» и Античного театра.
21.00 - оперный гала-концерт с участием объединенного симфонического оркестра Севастополя и Москвы.
Балет "Спартак" показывали и в МюнхенеФото: Анна САДОВНИКОВА
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В связи с проведением фестиваля с 14 по 17 августа, с 06:00 до 00:00, будет ограничено движение транспорта на улице Древняя (от пересечения с улицей Ерошенко и улицей Дмитрия Ульянова до дома 1 по улице Древней). Перекрытие движения не коснется общественного транспорта. Помимо этого, маршрут №22 будет ходить до 00.00 в дни проведения фестиваля.
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ИСТОЧНИК KP.RU