Самолет Жуковский-Симферополь экстренно сел в поле в Подмосковье: в двигатель попали птицы

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A-321, летевший из Жуковского в Симферополь совершил экстренную посадку в Подмосковье прямо в поле. ЧП случилось утром 15 августа.

Фото: предоставлено очевидцем

Как видно на онлайн-табло аэропорта, рейс U6178 вылетел из Жуковского в 6.10 Статус рейса "отправлен". Всего на борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

- На рейсе Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета, - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

После самолет совершил вынужденную посадку.

- Экипаж и пассажиры не пострадали, - добавили в авиакомпании.