Самолет Жуковский-Симферополь экстренно сел в поле в Подмосковье: в двигатель попали птицы
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A-321, летевший из Жуковского в Симферополь совершил экстренную посадку в Подмосковье прямо в поле. ЧП случилось утром 15 августа.
Фото: предоставлено очевидцем
Как видно на онлайн-табло аэропорта, рейс U6178 вылетел из Жуковского в 6.10 Статус рейса "отправлен". Всего на борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа.
- На рейсе Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета, - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".
Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.
После самолет совершил вынужденную посадку.
- Экипаж и пассажиры не пострадали, - добавили в авиакомпании.
Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.
ИСТОЧНИК KP.RU