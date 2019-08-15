2019-08-15T08:53:57+03:00
Происшествия

Самолет Жуковский-Симферополь экстренно сел в поле в Подмосковье: в двигатель попали птицы

По данным авиакомпании, пассажиры не пострадали
Надежда ДАЦЮК
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Фото: МЧС РФФото: МЧС РФ
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A-321, летевший из Жуковского в Симферополь совершил экстренную посадку в Подмосковье прямо в поле. ЧП случилось утром 15 августа.

Фото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Как видно на онлайн-табло аэропорта, рейс U6178 вылетел из Жуковского в 6.10 Статус рейса "отправлен". Всего на борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

- На рейсе Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета, - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

После самолет совершил вынужденную посадку.

- Экипаж и пассажиры не пострадали, - добавили в авиакомпании.

Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

ИСТОЧНИК KP.RU

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