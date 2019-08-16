Пассажирка самолета, экстренно севшего в Подмосковье: "День рождения мы встретили в поле. Мой парень ловил людей, прыгавших прямо в кукурузу"

Последние пассажиры злополучного рейса Жуковский-Симферополь, который экстренно приземлился в кукурузном поле Подмосковья 15 августа, в столицу Крыма прибыли уже почти в полночь.

Из отдела прибытия внутренних рейсов аэропорта Симферополь одной из первых выходит молодая пара.

Пассажиров рейса "Уральские авиалинии" можно узнать в основном по обуви - она исчерчена темными полосками, ведь после жесткой посадки пассажирам несколько сотен метров приходилось добираться по полю к дороге, где их эвакуировали в аэропорт вылета.

У Елены Парамоновой двойной праздник - 15 августа ей исполнилось 26 лет.

Правда, день рождения девушка думала провести вместе со своим парнем Романом Анисимовым не в аэропорту и не на кукурузном поле, а на море.

- Мы заранее планировали отпуск. Очень жалко, что потерялся сегодняшний день. Хотела отпраздновать свой день на море, и отель мы забронировали. Будем отдыхать в поселке Отрадное под Ялтой. Получилось так, что ехали в отпуск, а приехали на реабилитацию, - с невеселой улыбкой говорит "КП-Крым" Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/726059" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ ПОМЕНЯЛИ МЕСТА

Сергей говорит, что перед полетом у него было нехорошее предчувствие.

- Места мы забронировали заранее. Выбрали в одном ряду, а при регистрации поменяли - напечатали совершенно другие места. Мы хотели, чтобы нам их перепечатали. Но сотрудник аэропорта сказал, что дал нам лучшие места - у аварийного выхода. И только потом мы поняли, к чему была эта фраза, - делится Сергей событиями минувшего утра.

Неприятные ощущения возникли практически сразу же после взлета самолета.

- Первое что я почувствовала - это очень сильная вибрация по корпусу, дальше послышались хлопки правом двигателе. Двигатель пытался завестись, но в это время мы набирали высоту. Потом я увидела, что мы начали резко снижаться. О жесткой посадке никто не предупредил. Все проходило молча, только пассажиры нервно переглядывались между собой, - вспоминает Елена первые моменты полета.

Это не дизайнерское решение - кроссовки измазаны грязьюФото: Галина КОВАЛЕНКО

ПРИШЛОСЬ ПРЫГАТЬ ПРЯМО В КУКУРУЗУ - ТРАП НЕ НАДУЛСЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/726155" frameborder="0"></iframe> "Я летел в самолете, а он упал..." - пассажир аварийного самолета.

По ее словам, на борту сначала не было паники. И лишь только когда самолет остановился, началась давка - люди пытались как можно скорее покинуть самолет.

- Так как мы сидели у аварийного выхода, попытались первыми открыть двери. Другие пассажиры и стюардесса помогла, они открылись не сразу. Было очень страшно, боялись возгорания, - говорит девушка.

По ее словам, трап сначала не надулся, и пришлось просто прыгать прямо в кукурузу.

- Рома буквально ловил первых пассажиров, а потом надулся трап. Многие пассажиры получили переломы от жесткой посадки. Самолет ударился два раза при посадке. Меня спас ремень, он так впивался в живот, что до сих пор остался след.

Как только все выбрались из самолета, попытались подальше уйти от него - боялись, что загорится.

Жесткая посадка самолета в Жуковском.

ПРЯТАЛИСЬ В ПОЛЕ, БОЯЛИСЬ, ЧТО САМОЛЕТ ВЗОРВЕТСЯ

- Мы прятались в кукурузе, а прибывшие на место МЧСники зафиксировали, что вытекает очень много топлива. Они приехали минут через 15 после приземления и начали заливать самолет пеной.

Потом все пассажиры шли около 200 метров по полю до дороги, где их и эвакуировали в Жуковский. Но только спустя два часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самое главное, что пилоты не дали разбиться»: В Крым прилетели первые пассажиры экстренно севшего в Подмосковье самолета

Без багажа, усталые, но довольные (подробнее)

"Нам никто ничего даже не объясняет": Пассажиры отмененного рейса "Уральских авиалиний" не могут вылететь из Симферополя

Из-за ЧП в Подмосковье они смогут улететь лишь поздно вечером (подробнее)

Пассажиров рейса, задержанного из-за ЧП в Подмосковье, из аэропорта «Симферополь» отправляют в отель

Гостиница находится в поселке Николаевка в 50-ти километрах от столицы Крыма (подробнее)

Самолет Жуковский-Симферополь экстренно сел в поле в Подмосковье: в двигатель попали птицы

По данным авиакомпании, пассажиры не пострадали (подробнее)

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний» в поле после отказа оборудования

Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле

В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой

Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»

«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

«Хотят ставить отметки, что рейс отменили»: пассажиры самолета, севшего на поле под Москвой

После ЧП 23 человека госпитализировали в больницу, но затем 22 из них отпустили (подробнее)