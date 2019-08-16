2019-08-16T13:32:01+03:00
Дом. Семья

Знаменитый кот Сергей Иванович с крейсера «Москва» стал дедушкой

Талисман флагмана Черноморского флота наладил личную жизнь
Анна МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Внучка прозвали Сергеич.Внучка прозвали Сергеич.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

Знаменитому коту Сергею Ивановичу с ракетного крейсера «Москва» в Севастополе впору дать медаль, как отцу-герою.

Знаете же его?! Звездой Иваныч стал еще раньше, чем засветил свою мордочку на сайте Минобороны и английской газеты The Telegraph, за то, что стал первым котофеем, который в дальнем походе боевых кораблей дошел до берегов Сирии!

Сергей Иванович - звезда Фото: Минобороны РФ

Сергей Иванович - звездаФото: Минобороны РФ

Причем зарубежные журналисты признали, что работенка у Сергея Ивановича та еще! Не то что жизнь - малина у котов в Вестминстерском дворце. Спи себе, иностранных гостей встречай, да мышей иногда лови. А тут, на крейсере, миссия у кота важная - быть душевным лекарством для экипажа. Ведь быт моряков суров, а взглянешь на милого котика, и улыбка сама по лицу расплывается. Стабильное моральное состояние на корабле очень важно. Не зря, поэтому коты давно вошли в историю морского флота и на многих кораблях обязательно присутствовали.

Сергей Иванович - не только бравый моряк.

Утреннее построение на ГРКР «Москва»: весь экипаж в сборе! Фото: Минобороны РФ

Утреннее построение на ГРКР «Москва»: весь экипаж в сборе!Фото: Минобороны РФ

Он и в личных делах преуспел! За свои восемь лет кошачьей жизни раз 16 стал папой, а то и больше!

Календарь похождений кота, конечно, никто не ведет, но два раза в год как минимум кошки приносят от него котят.

Некоторые его детки так и остались на флоте ближе к отцу. А вот насчет матерей…они у всех разные.

Видимо у Сергея Ивановича (назван в честь бывшего капитана корабля) в генах течет восточная кровь, раз он возомнил себя султаном и завел гарем.

А что, котофей статусный, за такого любая пойдет. Вот он и меняет девчонок по весне, как перчатки.

- У нас на соседних кораблях живут кошки, на берегу есть, так что дефицита в женской ласке Сергей Иванович не испытывает, - рассказали «КП-Крым» на корабле.

А месяца три назад Иваныча снова поздравлял экипаж корабля. На этот раз усатый стал дедушкой. Если перевести кошачий возраст на человеческий, учитывая принятые мерки 1:7, то коту 56 лет. Самый возраст для звания деда.

Малыша по кличке Сергеевич моряки нашли в кубрике и принесли на смотрины «Комсомолке». Сонный, рыжий комочек, как папа. Глазенки пока голубые уставились недоуменно с вопросом: «чего это к нему такое внимание». Бравады в нем, как у Сергея Ивановича еще нет, и на построение малыш, зевая и фривольно вышагивая лапами, не приходит. Но это дело времени.

- А где сам отец-герой? - спрашиваем у команды.

- А кто его знает, кот - существо свободное. Может, спит где-то, жарко все-таки. Наелся своих любимых макарон по-флотски и храпит где-нибудь в кубрике. А может, ищет новую невесту, он ведь у нас еще ого-го!

СПРАВКА «КП»

Красавец-крейсер. Фото: Марина СИЗОВА

Красавец-крейсер.Фото: Марина СИЗОВА

Крейсер «Москва» был спущен на воду 27 июля 1979 года.

Это российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант».

Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Единственный корабль 1 ранга в составе Черноморского флота.

Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп.

Запад сдаётся: На русском флоте новое секретное оружие - рыжий кот

Минобороны даже не скрывает имя этого бравого «моряка» - Сергей Иванович (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Севастополе эвакуировали 16 человек из горящего дома
В Ялте производитель мороженого задолжал своим сотрудникам 1 миллион рублей
В Крыму откроется Центр воспалительных заболеваний кишечника
Украинец получил три года тюрьмы за попытку ввезти в Крым запрещенное вещество
Ревнивый севастополец заплатит штраф за размещение интимных фотографий супруги
Первые пассажиры самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, прилетели в Крым
В Симферополе задержали иностранцев, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами
В центре Симферополя изменится схема движения троллейбусов
В Крыму с 1 сентября планируют снизить тариф на отопление
На выборах депутатов в Госсовет Крыма будет работать 1,5 тысячи общественных наблюдателей
В Алуште задержали двух чиновников, которые покрывали стихийную торговлю
В Керчи полицейские задержали парня и девушку, которые торговали наркотиками
С 17 августа в Симферополе перекроют улицу Александра Невского
Следком возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь»
Рейс «Уральских авиалиний» из Симферополя в Москву отменили
В аэропорту «Симферополь» создан оперативный штаб после ЧП с самолетом
После жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь» в больницу госпитализировали 23 человека
В Крыму поймали рыболова-браконьера
В Симферополе 15 августа частично отключат свет на 2 улицах и в Каменке