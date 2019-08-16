Знаменитый кот Сергей Иванович с крейсера «Москва» стал дедушкой

Знаменитому коту Сергею Ивановичу с ракетного крейсера «Москва» в Севастополе впору дать медаль, как отцу-герою.

Знаете же его?! Звездой Иваныч стал еще раньше, чем засветил свою мордочку на сайте Минобороны и английской газеты The Telegraph, за то, что стал первым котофеем, который в дальнем походе боевых кораблей дошел до берегов Сирии!

Сергей Иванович - звездаФото: Минобороны РФ

Причем зарубежные журналисты признали, что работенка у Сергея Ивановича та еще! Не то что жизнь - малина у котов в Вестминстерском дворце. Спи себе, иностранных гостей встречай, да мышей иногда лови. А тут, на крейсере, миссия у кота важная - быть душевным лекарством для экипажа. Ведь быт моряков суров, а взглянешь на милого котика, и улыбка сама по лицу расплывается. Стабильное моральное состояние на корабле очень важно. Не зря, поэтому коты давно вошли в историю морского флота и на многих кораблях обязательно присутствовали.

Сергей Иванович - не только бравый моряк.

Утреннее построение на ГРКР «Москва»: весь экипаж в сборе!Фото: Минобороны РФ

Он и в личных делах преуспел! За свои восемь лет кошачьей жизни раз 16 стал папой, а то и больше!

Календарь похождений кота, конечно, никто не ведет, но два раза в год как минимум кошки приносят от него котят.

Некоторые его детки так и остались на флоте ближе к отцу. А вот насчет матерей…они у всех разные.

Видимо у Сергея Ивановича (назван в честь бывшего капитана корабля) в генах течет восточная кровь, раз он возомнил себя султаном и завел гарем.

А что, котофей статусный, за такого любая пойдет. Вот он и меняет девчонок по весне, как перчатки.

- У нас на соседних кораблях живут кошки, на берегу есть, так что дефицита в женской ласке Сергей Иванович не испытывает, - рассказали «КП-Крым» на корабле.

А месяца три назад Иваныча снова поздравлял экипаж корабля. На этот раз усатый стал дедушкой. Если перевести кошачий возраст на человеческий, учитывая принятые мерки 1:7, то коту 56 лет. Самый возраст для звания деда.

Малыша по кличке Сергеевич моряки нашли в кубрике и принесли на смотрины «Комсомолке». Сонный, рыжий комочек, как папа. Глазенки пока голубые уставились недоуменно с вопросом: «чего это к нему такое внимание». Бравады в нем, как у Сергея Ивановича еще нет, и на построение малыш, зевая и фривольно вышагивая лапами, не приходит. Но это дело времени.

- А где сам отец-герой? - спрашиваем у команды.

- А кто его знает, кот - существо свободное. Может, спит где-то, жарко все-таки. Наелся своих любимых макарон по-флотски и храпит где-нибудь в кубрике. А может, ищет новую невесту, он ведь у нас еще ого-го!

СПРАВКА «КП»

Крейсер «Москва» был спущен на воду 27 июля 1979 года.

Это российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант».

Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Единственный корабль 1 ранга в составе Черноморского флота.

Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп.

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