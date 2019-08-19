На Украине арестовали танкер, который поставлял топливо Черноморскому флоту

Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», которая расположена на Украине, сообщила об аресте судна «Мрия». Украинские власти обвиняют судно в незаконном пересечении границы с Крымом и в том, что оно поставляет топливо для Черноморского флота.

Танкер «Мрия» зашел в херсонский порт 10 августа. Украинские правоохранительные органы провели обыск на судне. Затем прокуратура «АРК» попросила Херсонский суд наложить арест, но суд отказался 13 августа. Однако это решение 19 августа было отменено, потому танкер все-таки арестовали.

Известно, что судно заходило в порт Севастополя в 2015 году и таким образом нарушило порядок пересечения границы с Крымом. Также в сообщении прокуратуры указано, что до августа 2018 года танкер назывался «Вилга». Он якобы поставлял топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

С 2013 по 2017 год у судна был российский владелец – компания «ИнвестТрансГрупп», а с июня 2018-го оно принадлежит киевской компании Felina Development.

По данным, размещенным на портале Международной федерации транспортных рабочих, танкер ходит под флагом Украины. Сейчас он пришвартован рядом с российским судном «Механик Погодин», которое незаконно удерживается в порту Херсона с 10 августа. Команда безуспешно пытается получить разрешение на выход из порта.

МНЕНИЕ

Владимир Джаралла, политолог:

- Время идет, и постепенно проступают черты политики нового президента нашего северного соседа. Упор делается на внешние эффекты, своеобразные спектакли, как в общении с людьми, так и особенно - во внешней политике. Во внутренней постепенно разгорается борьба между проигравшей группировкой и новыми хозяевами жизни. А вот в отношении России политика остается неизменно враждебной. Пусть и чуть более мягкой. Однако кредит доверия выдается всегда на короткий срок, и он у Зеленского стремительно сокращается: его избиратели ждут таких же ярких и эффектных шагов по улучшению жизни и отношениям с Россией, а видят пока все тот же шоу-КВН. Но время еще есть.