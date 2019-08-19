2019-08-19T17:23:31+03:00
Здоровье

Лето - на пользу вашего здоровья

Какие анализы нужно сдать после отпуска?
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба "Гемотеста"Фото: пресс-служба "Гемотеста"
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Летом мы часто забываем о правильном питании: регулярно собираемся на шашлыки с друзьями или, наоборот, целыми днями едим одни фрукты и овощи, перекусываем прямо на пляже… Убедиться в том, что через пару месяцев это не скажется на самочувствии, помогут лабораторные исследования. До конца сезона отпусков в лаборатории «Гемотест» действуют скидки на сезонные комплексы анализов.

Комплекс «Диета. Отдых. Лето»: 1090 рублей

Для полноценной работы организму нужно получать достаточное количество белков, углеводов и жиров – несбалансированное питание может сказаться на работе всех систем организма, от пищеварительной до нервной. Речь не только о фастфуде или жирной и тяжелой пище - диеты, «чтобы похудеть к лету», отказ от мяса в пользу овощей и фруктов и веганство тоже могут нарушить обмен веществ. В комплекс входят 6 важнейших «пищевых» показателей, которые помогут вовремя выявить риски, связанные с нарушениями питания: витамин В12, гликированный гемоглобин, общий белок, сывороточное железо, «плохой» холестерин (ЛПНП) и триглецериды. Вместе они расскажут об общем состоянии здоровья и выявят основные риски неправильного питания: сахарный диабет, железодефицитные анемии, заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

Комплекс «Паразиты»: 1000 рублей

Вместе с плохо промытыми фруктами, овощами и ягодами или загрязнениями на руках в организм могут попасть незаметные глазу яйца гельминтов - паразитических червей. Чаще всего они «оседают» в кишечнике и крадут из его содержимого наиболее ценные белки, витамины и микроэлементы. Некоторые паразиты питаются эритроцитами крови - в этом случае при заражении может развиться анемия. Комплекс из общего анализа крови, теста на аскаридоз и анализа кала на я/г выявляет самые распространенные в России гельминтозы. Параллельное исследование кала и крови позволяет заподозрить заболевания не только в кишечной, но и в миграционной фазе, когда личинки червей через кровь попадают в легкие и другие жизненно важные органы.

Взятие биоматериала оплачивается отдельно. Специальные цены действуют до 31 августа 2019 года. Подробности на сайте www.gemotest.ru

Контакты:

Симферополь, ул. Киевская, 21.

Тел: 8 (800) 550-13-13

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ИСТОЧНИК KP.RU

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