Ни пройти ни проехать: Схема объезда перекрытых дорог в центре Симферополя

В преддверии выборов власти Симферополя по старой традиции пытаются ударными темпами решить извечные городские проблемы. В этот раз руководство города обратило внимание на состояние дорог - теперь крымская столица застыла в пробках из-за многочисленных капитальных ремонтов дорожного покрытия.

Больше всего досталось центральному району - на ремонт тут закрыли сразу 5 участков довольно оживленных улиц. Движение на всех прилегающих к центральному району дорогах практически парализовано.

Корреспондент "Комсомольской правды-Крым" отправился по местам проведения дорожных работ.

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Еще на подходе бросилось в глаза почти полное отсутствие рабочих. Несмотря на самый разгар рабочего дня, тяжелая техника не работала, а инструменты сиротливо лежали у разрытой дороги. Только на одном участке работал мини -бульдозер и несколько молодых парней в оранжевых жилетках разравнивали насыпаемый им гравий.

- Как думаете, успеете к середине сентября закончить работы? - спросили у пожилого рабочего, сидевшего на обочине с сигаретой и наблюдавшего за коллегами.

- А кто его знает? Сам видишь, полотна много, что будет с погодой, неясно, да и людей маловато. Ну на этом участке дня три будем работать, думаю, - меланхолично ответил мне дорожник.

На некоторых улицах работы ведутся довольно неспешноФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Действительно, работы явно хватает. Так как на этом участке много частных домовладений и большой многоквартирный дом, рабочим приходится соседствовать с автомобилями местных жителей, для которых оставлен специальный проезд.

- Я живу чуть выше по улице, у нас там еще нет ремонта, - говорит мне женщина, припарковавшая машину около одного из домов. - Но раньше тут полгорода машины парковала, а так как теперь это тупик, и выехать некуда - мне удобно тут ее оставлять, и ребенок ходит на занятия рядом. А вообще, конечно, довольна ремонтом, так, может, и до Старого города дойдут руки, дороги там сделают, улицы, - делится мнением автоледи Эльвира.

А вот в одном из магазинов, расположенных на данном участке, недовольны организацией ремонта:

- К нам поставщики на разных машинах приезжают. Если грузовик, например, то совсем неудобно - ни заехать, ни развернуться. Ребятам приходится ящики таскать руками от перекрестка, - жалуется продавщица.

Но ведь это не единственная из ремонтируемых улиц. Может, на других все иначе?

НА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО РАЗВОРОТИЛИ ТРОТУАР

Ремонт улицы Александра Невского - одна из актуальных для симферопольцев тем. Возможно, поэтому обстановка тут радикально отличается от предыдущей площадки - работа кипит, то и дело пробегают деловитые люди в оранжевых жилетках, тяжелая техника активно что-то ломает и грузит.

Подрядчик уверяет что тяжелая техника на Александра Невского работает круглосуточноФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Но то ли рабочие поторопились, то ли об этом просто не подумали - вместе с дорожным полотном разворотили тротуар, и теперь даже пешеходная прогулка на этом участке становится небольшим "приключением дня" для горожан.

- Я на Пушкина уже почти 50 лет живу. Сейчас мое почтовое отделение на ремонте, и его временно перенесли в Главпочтамт, а теперь тут все перекопали... Как мне туда идти? Мне 67 лет, тут и молодежь ноги поломает, а я тем более, - жалуется пенсионерка Людмила.

Ее поддерживает супруг Александр:

- Это сейчас уже трудно пройти, а что будет, когда дожди начнутся? Мы же тут все в грязи утонем!

Пенсионеры жалуются на развороченные тротуарыФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Недовольны и жители окрестных улиц, куда перенаправили потоки автомобилей. Так как теперь основной объезд проходит по улице Долгоруковской, ее жителям приходится терпеть постоянный поток автомобилей под окнами.

-Я из-за этой стройки даже внучку во дворе не могу в коляске поспать оставить. Постоянный шум, гам, грохот, водители бибикают, ругаются друг с другом! Лучше бы сделали у нас тротуары, с коляской проехать нигде невозможно! - эмоционально отреагировала на вопрос об отношении к ремонту местная жительница.

ПОСТОИМ, ПОДОЖДЕМ

Пешеходы ремонтом не очень довольны, а вот многие автомобилисты надеются, что это первые шаги к восстановлению дорожного покрытия во всем городе. Ведь несмотря на то, что прошло уже 5 лет с момента воссоединения Крыма с Россией, состояние городских дорог оставляет желать лучшего.

- Я вот не очень понимаю, почему решили ремонтировать именно эти дороги. У нас даже в центре хватает улочек в состоянии как после войны. Но лучше пусть хоть что-то ремонтируют, чем совсем "забивают". Я правда не знаю, как будут все разъезжаться в городе после 1 сентября, если уже сейчас по вечерам во многих местах проехать невозможно. Я машину уже подальше от работы стараюсь парковать, - такое мнение выразил симферополец Алексей.

Капремонт отразился на трафике во всем центре СимферополяФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Основной претензией автомобилистов является то, что по схеме объезда на время ремонта почти все окрестные улицы сделали односторонними. Это привело к тому, что в период наибольшей загруженности для заезда или выезда на эти улицы требуется затратить довольно много сил и времени.

Официальная схема объезда ремонтируемой улицы Александра Невского. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя

КСТАТИ

По словам главы администрации Симферополя, Натальи Маленко, до конца года в городе планируется работы на 18 улицах крымской столицы, в том числе - капитальный ремонт улиц Александра Невского, Карла Маркса и Сельская, а также двух аварийных мостов на улицах Гагарина и Толстого. Всего на капитальный и текущий ремонт дорог в 2019 году Симферополь потратит 2,2 миллиарда рублей.