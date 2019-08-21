2019-08-21T08:34:28+03:00
Досуг

День государственного флага России 2019 в Крыму и Севастополе: Полная программа

"Комсомолка" подготовила для вас список самых интересных мероприятий
Александра КОРШУНОВА
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День государственного флага России отмечается 22 августа. Фото: пресс-служба правительства СевастополяДень государственного флага России отмечается 22 августа. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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По всей России 22 августа отмечается День государственного флага. В этом году в Крыму и Севастополе жителей и гостей ждут немало интересных мероприятий.

Симферополь

10.00 - на площади Ленина пройдет патриотическая акция «Профлаг» - молодежный танцевальный флешмоб.

Подрастающее поколение развернет флаг России, который подарили крымчанам соотечественники из-за рубежа. После этого состоится концертная программа.

10.00 - на площади Ленина и на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса будут раздавать флажки и ленты в цветах флага Российской Федерации.

10.15 - автомобильный пробег по центральным улицам крымской столицы: - пр. Кирова - площадь Советская (два круга по кольцу) - ул. Р. Люксембург - ул. Павленко - бульвар Ленина ж/д вокзал - ул. Гагарина - Москольцо (два круга по кольцу) - ул. Киевская - площадь Куйбышева (два круга по кольцу) - проспект Победы.

Феодосия

15.00 - открытие выставки рисунков и плакатов «Флаг России - наша гордость» в городской библиотеке им Меликова.

18.00 (время уточняется) - концерт, посвященный Дню Государственного Флага России «Три цвета надежды».

Керчь

10.00 - торжественное мероприятие на площади перед администрацией города.

12.00 - интеллектуальная эстафета «Флаг моей родины».

16.00 -17.00 - патриотическая акция «Флаг России в сердце навсегда» на городской набережной.

Ялта

12.00 – водружение российского флага на вершине Ай-Петри.

17.00 – на городской набережной развернут триколор длиной в 20 метров. В мероприятии примут участие около 100 человек.

Севастополь

10.00 - на площади Нахимова развернут полотно государственного флага России.

с 10.00 до 18.00 на Малаховом кургане пройдет выставка «Мы вместе».

11.00 - праздничный десант творческих коллективов Дворца культуры рыбаков.

18.00 - в Артбухте на «Театральной улице» пройдет праздничный концерт.

21.00 - эстрадный концерт «Под гордым символом России» на площади Дворца культуры «Севастопольский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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