Как остров смерти становится островом жизни

- Группа РГО, подъем! - раздается в кубрике учебного корабля Балтийского флота.

Так стартовала четвертая для меня экспедиция Министерства Обороны и Русского Географического общества «Гогланд».Отпуск на берегу Черного моря я променял на болота небольшого острова близ Кронштадта.

У причальной стенки суета - пришло время погрузки на «Серны», быстроходные десантные катера Балтийского флота. И, пожалуй, в этот раз у них самый необычный груз за всю их историю - на Тютерс кроме имущества экспедиции и ее участников, они доставят новенькие окна и стройматериалы для ремонта дома маячников, построенного в 1902 -1905 годах.

- Тут их загрузить еще полбеды. А вот как их разгрузить без потерь на острове? Новые стекла ведь там не закажешь! - с недоумением комментирует происходящее один из членов экипажа катера.

Проходящие мимо матросы и офицеры с удивлением смотрят на нас. Еще бы - редкое зрелище, на военные суда грузят стеклопакеты, утеплитель и доски!

Необычное зрелище - стройматериалы грузят на десантный катер ВМФ РФФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

ВПЕРЕД, В МОРЕ!

Ну вот, все стройматериалы и оборудование экспедиции, а также транспорт погружены. Прогноз погоды положительный, и нам дают добро на выход в море следующим утром.

Еще одна ночь в Кронштадте, и утром собрав спальные принадлежности, бегом грузимся на корабль. С утра погода не радует, прохладно и слегка моросит, но море спокойное.

- Вот не сиделось мне дома, где сейчас тепло и сухо, - бурчу, надевая ветрозащитную куртку поверх легкого свитера.

- У нас на Балтике есть поговорка - хочешь хорошей погоды, подожди 15 минут, - со смехом отвечает мне один из товарищей по экспедиции.

И я в который раз убеждаюсь в непредсказуемости климата в этих краях. Вскоре после отплытия выглядывает солнце, да и моряки Балтийского флота знают свое дело. Шестичасовой переход проходит без неожиданностей. Затем несколько часов на разгрузку - и впереди более двух недель на необитаемом острове.

Маяк 1905 года постройки на острове Большой ТютерсФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Один день уходит на установку и оборудование базового лагеря экспедиции, а затем всех участников экспедиции распределяют по различным работам. В этом году две основных цели - поиск погибших бойцов и помощь с ремонтом сооружений маячного комплекса в рамках проекта «Маяки России».

Было принято решение ежедневно отправлять несколько человек в помощь для работ на маячном комплексе, а остальным членам экспедиции будут выделяться секторы для поиска следов воинских захоронений. И, несмотря на относительно скромные размеры острова - это крайне непростая задача.

На острове множество непроходимых буреломов и заболоченных мест, при этом даже примерных свидетельств о возможном месте захоронения - нет.

ОСТРОВ-КРЕПОСТЬ

Почему же из всех островов Финского залива именно Большой Тютерс представляет такой интерес для военной археологии? Дело в крайне выгодном местоположении острова.

Еще в древности мимо него проходили торговые пути, и остров облюбовали пираты.

России остров достался еще в 1721 году, по условиям Ништадского мирного договора. Лишь в 1920 году Тютерс отдали получившей независимость Финляндии, однако в 1939 году территорию удалось вернуть в ходе военных действий. В то время развитие артиллерии достигло небывалых высот, и потому остров стали называть «замком к Финскому заливу» - установив на Тютерсе и соседнем Гогланде несколько артиллерийских батарей можно было фактически перекрыть доступ к заливу.

К сожалению, советскими войсками остров был оставлен без боя в 41 году, чем и воспользовалось немецко-финское командование. В годы Великой Отечественной немцы превратили остров в настоящую крепость. На пике войны гарнизон Тютерса достигал практически 2,5 тысяч человек.

Одна из находок прошлого года - немецкое 88 миллиметровое орудие в уникальной сохранностиФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Размещение немецких батарей на острове фактически лишило Балтийский флот возможности выхода в открытое море, и советское командование предприняло несколько попыток штурма острова. К сожалению, все они были отбиты с ощутимыми потерями для нас. Тела десятков участников штурмов остались на острове, и были захоронены в неизвестном месте немецкими солдатами.

В 1944 году Финляндия заключила мир с Советским Союзом, и немцам пришлось в спешке покинуть остров. При этом было брошено значительное количество техники и вооружения.

После войны Тютерс попал в пограничную зону, доступ к нему был ограничен и это спасло уникальные артефакты от сдачи на металл.

ПОИСКОВЫЕ БУДНИ

Погода на острове - совсем не крымская. Спать приходится в зимнем спальнике, а поутру надевать резиновые сапоги и куртку. В лес не выйти без москитной сетки и не залившись средством от комаров с ног до головы - съедят заживо.

День поисковика на необитаемом острове четко регламентирован. Подъем, умыться да почистить зубы, общий завтрак - и к 9 утра нужно выходить «на маршрут», и поисковые работы продолжаются до 8 часов вечера, с небольшим перерывом на обед.

Необходимо отработать даже самые фантастические версии и зацепки, изучить даже самые укромные места - захоронение может оказаться буквально где угодно. Каждая яма или каменная гряда явно рукотворного происхождения может привести к пропавшим более 75 лет назад бойцам.

Поисковая группа проверяет снаряжение перед выходом на маршрутФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Перед тем как выбрать направление поиска - тщательно изучаются все доступные документы: журналы боевых действий, как советские, так и немецкие, донесения о потерях, воспоминания и мемуары участников событий. Очень важно установить реальную картину боя - зачастую она отличается от того, что пишут на бумаге.

Гуляя по острову, трудно поверить, что некогда тут стояла процветающая деревушкаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Лес на Тютерсе - преимущественно хвойный. Блуждая под сенью высоких сосен, то и дело натыкаешься на свидетельства того, что жизнь тут била ключом. Где-то прямо посреди леса стоит сохранившаяся кирпичная печь, в другом месте отчетливо видны следы обустроенного блиндажа или же лежит гора тубусов от снарядов к немецкому зенитному орудию.

- Тут крышка котелка! Надо помыть, но, похоже, что советского, - раздается в рации. Спешим посмотреть на находку коллеги.

Действительно - перед нами крышка советского котелка, судя по клейму произведённого на фабрике «Красный Выборжец» еще до войны, в 1939 году. И кажется он подписной!

На одной из сторон крышки видна грубо нацарапанная подпись - СЕВА. Увы, кроме этого слова на поверхности крышки ничего обнаружить не удалось. Фамилия,имя ли это погибшего на острове бойца или кличка - пока что остается загадкой.

Подписная крышка солдатского котелкаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Вскоре в одной из ям среди стреляных гильз обнаружена ручка от ложки той же фабрики «Красный выборжец» с инициалами. Возможно, анализ архивных документов позволит «привязать» ее к конкретному бойцу. А в дальнейшем все найденные артефакты планируется объединить в единую музейную экспозицию, посвященную острову.

Иногда под конец дня наваливается легкая тоска - особенно если работа не принесла ожидаемого результата. Серое небо над головой, холодный ветер, практически всегда мокрый лес - все это навевает мысли о напрасном труде. Даже товарищи подшучивают:

- Вот сумасшедший! Сидел бы сейчас на пляже, пил вино, а вместо этого мокнешь и мерзнешь тут.

Но каждая новая находка дает мощный прилив энтузиазма. Любой предмет, будь то солдатская кружка или советский штык, напоминает, что мы тут не зря. И потерпеть мелкие трудности - самое малое, что можно сделать в память о тех, кто отдал жизнь за мирное небо над нашими головами.

НЕ ПРОЩАЕМСЯ

Время пролетает незаметно - и вот, наступает момент расставания с островом. Но особой радости от возвращения на большую землю не чувствуется - ведь остается еще столько неизведанного, а вернуться сюда удастся в лучшем случае через год.

Увы, в этом сезоне не удалось найти захоронение. Но это не значит, что экспедиция прошла напрасно. Ведь были обнаружены новые следы пребывания наших солдат на острове, собрано множество материала для анализа в межсезонье. Кроме того, были проведены серьезные работы на маячном комплексе. Но все понимают, что работы еще - непочатый край.

Большой Тютерс - одно из немногих мест на земле, где можно увидеть нетронутые артефакты времен 2 мировойФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

И потому мы не прощаемся с островом - и разговоры о будущей экспедиции начинаются, едва закрывается аппарель катера. Как говорил Суворов: «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». А значит - наш долг вернуться и закончить Великую Отечественную на Большом Тютерсе.

СПРАВКА КП

Комплексная экспедиция «Гогланд»- один из самых продолжительных совместных проектов Русского Географического общества и Министерства Обороны Российской Федерации. Стартовала экспедиция еще в 2013 году, и с тех пор каждый сезон исследователи, ученые и волонтеры со всей России отправляются на так называемые Внешние Острова Финского залива.

За прошедшие годы поисковикам удалось вывезти с Большого Тютерса более 55 единиц уникальных экземпляров техники и вооружения времен Второй мировой, а также более 700 представляющих научную и историческую ценность элементов техники, снаряжения и предметов быта. А в 2016 году после нескольких лет поиска было обнаружено место падения советского пикирующего бомбардировщика Пе -2 с останками экипажа.

КОМПЕТЕНТНО

- Сколько бы я не приезжал на этот остров - не могу сказать, что разгадал хотя бы половину его тайн. Чтобы по-настоящему понять Тютерс нужно бросить работу, бросить все, и несколько лет сидеть в архивах, а потом еще несколько лет прожить на острове. Банальный пример - остатки финской деревни до сих пор никто всерьез не исследовал, хотя только визуальный осмотр позволил выявить фундаменты десятков крупных домов. И каждый год, все шесть лет, мы находим на острове что-то чего не видели раньше. А еще на острове огромное природное разнообразие. Так что работы по изучению острова хватит всем на много лет вперед, - рассказал руководитель комплексной экспедиции "Гогланд" Артем Хуторской.