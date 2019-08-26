«Суд еще не вынес окончательный вердикт»: Директор торгового центра «Куб» в Симферополе считает начало сноса незаконным

В Симферополе 26 августа начался снос многострадального торгового центра «Куб». Разговоры о грядущем сносе идут уже несколько лет, уже неоднократно назывались даты окончательного сноса здания. А в апреле 2018 года владельцев небольших магазинчиков вокруг здания обязали разобрать свои постройки. Но только сейчас, спустя более года, здание отгородили забором и приступили к демонтажу.

На территории бывшего торгового центра уже работает тяжелая техникаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

На огороженной территории уже работает тяжелая техника, и рабочие постепенно разбирают все оставшиеся на прилегающей территории сооружения. Через окна видно, что внутри бывшего торгового центра тоже постепенно снимают элементы внутренней отделки.

По словам вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, суд уже признал здание самостроем. Однако директор торгового центра Ирина Ашкинази не согласна с этим:

- На время судебных разбирательств на здание были наложены обеспечительные меры, согласно которым сносить здание нельзя. А кассационный суд еще не вынес своего решения, поэтому не вполне понятно, на каком основании вообще могли начать работы. Никакого проекта, плана работ, договора на снос и вывоз строительного мусора собственнику здания также не предоставили, - рассказала "КП-Крым" директор.

Кроме того, Ашкинази утверждает, что для безопасного сноса постройки требуется другая техника, а не та, что используется сейчас.

- Не знаю, как они будут проводить работы с использованием обычных кранов и экскаваторов. Торговый центр высокий, и там во многих местах монолитный бетон. Разбирать такой дом нужно с большой осторожностью, тем более, что рядом находится еще и жилая пятиэтажка. Кто будет отвечать, если, не дай Бог, кому-то на голову упадет кусок стены? Если уже сносить решили - то делайте все по закону и по технологии, - возмущается Ирина.

Пока что рабочие разбирают только внешнюю часть "Куба", но вскоре должен начаться демонтаж кровлиФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Отдельно предприниматель отметила, что раньше в торговом центре работало довольно много людей, которые после закрытия торгового центра оказались без работы.

В пресс-службе администрации Симферополя в свою очередь заявляют, что здание разберут за 5-6 недель, а на его месте обустроят зону общественного отдыха.

КСТАТИ

На время проведения работ по сносу с 26 августа до 09 сентября 2019 на улице Тренева будет ограничено движение на участке от бульвара Франко до пр. Кирова. Жителям города следует учитывать это при построении маршрутов по городу.

На схеме видно какой участок улицы будет временно перекрыт. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

СПРАВКА КП

ТЦ «Куб» был признан самостроем постановлением Совета министров Республики Крым от 13.10.2017 "О признании объектов самовольными постройками". А 11 декабря 2018 года Арбитражный суд Центрального округа города Калуга признал это решение законным. Но еще в мае того же 2018 года Арбитражный суд Республики Крым принял обеспечительные меры, из за которых снос здания долгое время был невозможен.