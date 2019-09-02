"Играешь, получаешь миллион": Первоклассники Симферополя хотят стать киберспортсменами и блогерами

НЕПОСЕДЫ, СТАНЬТЕ В СТРОЙ!

- Я не знаю, как он будет сидеть 45 минут урока, - вздыхает мама маленького Тамерлана, который идёт в первый класс Симферопольской академической гимназии.

Мальчик держится возле сестры Ветаны, третьеклашки, чтобы не потеряться в толпе. Старается нести букет так же, как и она - аккуратно, бутонами вверх, а не волочить, подобно венику.

- Он у меня очень непоседливый! Ни секунды спокойно! Выдержит ли урок?.. Специально отдаю его в гимназию, потому что тут спортивные секции есть после основных занятий, чтоб энергию тратил. Для меня было важно, чтобы сын занимался после обеда, - продолжает мама.

- К школе долго готовились? - интересуюсь.

- Да, готовились, переживали. Волнительно так! Очень дорого форма обошлась, с ума сойти, какие нынче цены... но это же наши дети, для детей ничего не жалко!

Ветана идет в третий класс, а Тамерлан - в первыйФото: Анастасия ЖУКОВА

А вот маленький Артем Винников, кажется, совсем спокоен. Ведь он идёт во второй класс, и негоже уже переживать, как эти крошечные малыши-первогодки.

- Чтение нравится. А вот оценок боюсь, - опускает глаза парнишка.

- Мы долго не готовились. Из отпуска вышли, оделись, обулись и пришли в школу, - улыбается мама Артема, Олеся. – Переживаю, конечно, как он будет учиться, в первом-то классе оценки не ставили, а теперь вот начнется.

Родители привели Артема во второй классФото: Анастасия ЖУКОВА

Стихи, танцы, торжественное посвящение в первоклассники, первый звонок. После линейки ребятишек сначала ведут в столовую, кормят кашей и только потом – за парты.

- Какие предметы ты хочешь выучить? Что тебе интересно? – спрашиваем у Льва - первоклассника-непоседы из 1-В.

- Ничего не хочу, - сразу заявляет Лев. – Хочу в контр-страйк играть! И все. Хочу стать игроком, играешь в КС, «Доту», получаешь миллион. Так можно зарабатывать!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/729554" frameborder="0"></iframe> Лев, 1 класс: Не хочу ничего учить, хочу играть в "Контр страйк".Мы поинтересовались у симферопольских первоклашек, кем они хотят статьАнастасия ЖУКОВА

- Я хочу получить новые знания, получить образование, чтобы потом пойти в институт, - серьезно рассказывает новоиспеченная гимназистка Вера. - Хочу стать певицей и блогершей!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/729560" frameborder="0"></iframe> Вера, 1 класс: Хочу получить образование и стать блогершей.Мы поинтересовались у первоклассников Симферополя, кем они хотят стать в будущемАнастасия ЖУКОВА

- Внимание, ребята! – классный руководитель Елена Анатольевна начинает первый в жизни этих малышей урок.

Всего в гимназии - 4 первых класса, 129 человек.

АНШЛАГ ЗА ЗНАНИЯМИ

Белые банты, гольфы, выглаженные юбки. Улыбчивые девочки и серьезные мальчишки с букетами в руках. У школы № 25 в День знаний аншлаг. Вот стоит толпа девчонок, некоторые не виделись целое лето.

- Мы семиклассницы, - улыбаются девочки.

Эльнара хочет стать преподавателем русского языка, а ее подруга Элина еще не определилась.

Эльнара и Элина - подружки не разлей водаФото: Надежда ДАЦЮК

- А я фотомоделью хочу быть, по подиуму ходить! - смеется восьмиклассница Светлана Гриценко.

Светлана Гриценко (слева) намерена покорять подиумыФото: Надежда ДАЦЮК

Вот прогремел первый звонок, родители замерли в ожидании, дети замолкли на мгновение, но на задних рядах по-прежнему было звенели детские голоса с вопросами «есть ли у тебя новое расписание» и сожалениями «ой, быстро лето прошло».

- В этом году у нас 236 первоклассников идут в школу, шесть первых классов. Надеемся, что детки будут талантливыми и хорошо себя проявят, - рассказала директор школы Раиса Маслюк.

Родители первоклашек помогают выстраивать из вчерашних детсадовцев стройные ряды. Это получается не сразу.

Татьяна Кокинос идет за тортом в честь Дня знанийФото: Надежда ДАЦЮК

- Мой внучек в этом году впервые идет в школу, ему шесть лет. Такой сорвиголова, как и все мальчишки! - улыбается пенсионерка Татьяна Кокинос. - Уже умеет немного читать, знает цифры. Ходил на курсы подготовки к школе. А внучка уже в третий класс сегодня идет, внук уже знает таблицу умножения. Иду торт купить. Я внуков тоже учила считать и читать. Желаю все школьникам усидчивости, а учителям – терпения.

КОНКРЕТНО

В этом году в 544 школы Крыма пошли 23700 первоклассников.

Всего в школах республики учатся более 200 тысяч детей. Из них 96,7% получают образование на русском языке (более 194 тысяч), 3,1% - на крымскотатарском (более 6 тысяч человек) и еще 0,2% - на украинском (249 учеников).

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