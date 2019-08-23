В Мисхорском парке накануне бархатного сезона открыли бутик-отель 5 звезд «Дача Рахманинов»

Каждый осведомленный турист твердо знает, что бархатный сезон – это идеальное время для отдыха на Крымском побережье, особенно на его живописном юге. Море еще теплое, а вот солнце уже не мучает невыносимой жарой, но самое главное – на набережной и пляжах нет непроходимых толп туристов, шума и бесконечного галдежа, от которого быстро устаешь. Именно в бархатный сезон можно по-настоящему расслабиться, насладиться красотами Южного берега Крыма в приятном уединении, оздоровиться, «перезарядить батарейки» или найти вдохновение…

Неслучайно осенью в Крым не одно столетие приезжали выдающиеся писатели, композиторы и художники.

Именно в преддверии бархатного сезона в Мисхоре открылся уникальный бутик-отель 5 звезд «Дача Рахманинов», где можно в полной мере ощутить все прелести тихого творческого отдыха. Мисхор – исторически место отдыха «сильных мира сего»: здесь отдыхала императорская семья во времена Российской Империи, позже этот райский уголок облюбовали высшие партийные чиновники СССР, а теперь Мисхор стал меккой для летних визитов современных элит.

Вид с балкона

Отель «Дача Рахманинов» расположен в центре Мисхорского парка – на месте правительственной дачи, на которой отдыхали практически все генеральные секретари компартий дружественных государств.

Кстати, название новому бутик-отелю дали неслучайно: в юности великий композитор Сергей Рахманинов много времени проводил в Мисхоре и написал здесь несколько произведений, в том числе самую первую пьесу.

Интерьер номера в отлеле

«Дача. Рахманинов» небольшой отель, на 14 номеров, но каждый из них – уникальное произведение искусства люкс-класса площадью в 80 квадратных метров и пятиметровыми потолками, оформленное в индивидуальном историческом стиле. Утонченный, винтажный интерьер номеров дополняют радиолы, китайские столики, расписанные вручную, старинные рояли и виниловые проигрыватели. Дизайнер-декоратор отеля Милена Стойкова и архитектор Надежда Пономарева постарались сохранить почти всю антикварную мебель, которая осталась с 1950-х годов, и отреставрировать ее.

Ресторан

У отеля своя парковая территория в 2,5 га, песчано-галечный пляж, парковка, бамбуковая роща и свой ресторан под руководством итальянского повара, обладателя звезды Мишлен Стефано Зафрани (Stefano Zaffrani). Он составил меню из блюд европейской кухни, которые будет готовить из местных фермерских продуктов и свежей рыбы.

Бутик-отель подойдет и для семейного отдыха: на территории есть детский клуб и мини-бассейн на закрытом пляже.

Крытый бассейн

«Дача. Рахманинов» - это исключительный симбиоз атмосферы начала XX века и современного уровня комфорта. При этом цены в отеле примерно на 25% ниже, чем в других пятизвездочных отелях Большой Ялты.

СПРАВКА

Новый бутик-отель «Дача. Рахманинов» входит в Сеть отелей и санаториев «Курорты Крыма» и находится под управлением УК «Визант Групп» (генеральный директор Козорез Денис Николаевич). В сеть «Курорты Крыма» также входят известные южнобережные здравницы «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой».

* На правах рекламы