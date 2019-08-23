Майдан не пройдет: Кому выгодно раскачивать ситуацию в стабильном Крымском регионе

«Протестная Москва»

В столице страны уже почти месяц проходят акции протеста, организованные несистемной оппозицией в связи с грядущими выборами в Мосгордуму. Люди выходят на улицы столицы, ведомые довольно абстрактными лозунгами «За честные выборы», нередко нарушая закон о несанкционированных акциях протеста, итог - столкновения с полицией и задержания участников…

Для крымчан вся эта история знакома еще с 2013-14 годов, когда что-то подобное уже происходило в Киеве - столице уже бывшего государства для жителей полуострова. Прямые параллели наблюдают и политологи.

- Судя по стримам либеральных СМИ с места несанкционированных акций протеста в Москве, можно говорить, что они координируются, в них применяются знаменитые методы американца Джина Шарпа по свержению государственной власти. Эти же методы применялись на Майдане в 2013 году в Украине. Сходство между протестами, безусловно, есть, но в отличие от властей Украины пятилетней давности, государственная власть в России сильна в своих позициях и не идет на поводу у толпы на несанкционированных митингах, - говорит политолог Иван Мезюхо.

По мнению политолога, кандидата исторических наук, доцента кафедры политических наук и международных отношений философского факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского Андрея Никифорова, любая избирательная кампания в стране - это период, когда власть наиболее открыта и в какой-то степени уязвима, именно поэтому организаторы митинга действуют сейчас.

- Очевидно, цель этих акций - «булавочные уколы» российской государственности и одновременно разрушение так называемого «крымского консенсуса» в обществе. Не секрет, что абсолютное большинство жителей России считает положительным фактом присоединение Крыма, это консолидирующий фактор населения страны. И этот постулат тоже хотят размыть, чтобы разобщить граждан страны, - отметил Андрей Никифоров.

«Критиканы» по-крымски

В Крыму 8 сентября также состоятся выборы в Государственный совет Крыма и муниципальные образования. Есть ли риск «московских» волнений на полуострове? Тем более, что здесь также есть личности, которые активно критикуют крымские реалии.

- Сами по себе отдельно взятые «критиканы» не представляют никакого политического веса, вряд ли они могут кого-то куда-то организовать и повести за собой, их потолок общественно-политической деятельности - это соцсети. Есть у нас такие - например, небезызвестный директор одного из зоопарков в Крыму. Его политическая биография состояла лишь в том, что он еще со времен Украины все время пристраивался к какому-то проекту. Например, в 2014 году он пытался баллотироваться от «Родины», но так ничего не получилось. Есть и другой «обличитель» в соцсетях, известный на полуострове - к слову, идет он на этих выборах тоже от партии «Родина». Кроме, извините за выражение, языка, шаловливых пальчиков и аккаунта в соцсетях, у него ничего нет. Зачем политсила набирает в свои ряды таких людей, непонятно. Это уже ее проблемы… - высказывает свое личное мнение Андрей Никифоров.

Тем не менее, по мнению специалистов, влияние в обществе отдельных фигур, недовольных крымской властью, очень незначительно. В первую очередь потому, что люди сами видят колоссальные социальные и экономические улучшения с 2014 года. - За 5 лет нахождения Крыма в составе России здесь не сформировалась критическая масса людей с протестными взглядами. Это напрямую связано с позитивными преобразованиями в Крыму и Севастополе во всех сферах жизни общества - в экономике, инфраструктуре, социальном обеспечении, уровне жизни, межконфессиональной политике. Это главный залог незыблемой стабильности в регионе, - подчеркнул Иван Мезюхо.

«Оппозиция в Крыму погрязла в междоусобицах»

Впрочем, не только «протестные одиночки», но и даже оппозиционные партии за предыдущие 5 лет так и не смогли сформировать альтернативную повестку дня крымчан - во многом из-за собственных междоусобиц.

Через пару недель избиратели в Крыму мирно выберут местных депутатов.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Партии думской оппозиции погрязли во внутриполитических склоках и проблемах. Приведу очень показательный пример: крымские отделения КПРФ и «Справедливой России» меняли региональное руководство партийной организации. Я думаю, это красноречиво говорит о том, что монолитного единства в этих организациях нет, - продолжает Иван Мезюхо. Сомневается специалист и в качестве «родинцев», которые идут по партийным спискам и «мажоритарке» на предстоящих выборах в республике.

- Что до партии «Родина», то на этих выборах она выдвинула большое количество кандидатов в депутаты людей, которые не были членами этой политсилы или участвовали ранее в других политических проектах республики. В свою очередь партия «Единая Россия» все пять лет занималась системным партийным строительством и развитием партийной сети в регионах, - заключил Иван Мезюхо.

Что ж, результаты работы или бездействия политических сил на крымском политическом ландшафте по достоинству оценят избиратели республики совсем скоро. Главное, что волеизъявлению граждан не помешают волнения и митинги.