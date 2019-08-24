Как прошел первый день Koktebel Jazz Party-2019: на главной сцене выступили коллективы из США и России

В Коктебеле 23 августа прошло открытие ежегодного фестиваля Koktebel Jazz Party.

Основная программа началась вечером, после 19.00. В первый день на главной сцене выступили российские коллективы GURU GROOVE FOUNDATION и квартет К.И.М.М. с участием Алексея Кузнецова.

В джазе без саксофона никудаФото: Виталий ПАРУБОВ

Закончился первый день джаз-фестиваля выступлениями SG BIG BAND и специального гостя из США - обладателя пяти "Грэмми", всемирно известного джазового трубача Рэнди Брекера.

- Это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души, - считают организаторы.

Лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден открывал первый день фестиваляФото: Виталий ПАРУБОВ

Также в первый день выступил американский коллектив Dave Yarden Band. Участники группы сравнили Коктебель с югом Калифорнии. Сказали, что крымский курортный городок похож по ландшафту, солнцу и географии.

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation, как оказалось, хотела попасть на фестиваль несколько летФото: Виталий ПАРУБОВ

24 августа на главную сцену в 19.00 выйдет коллектив из Германии, позже выступит российский коллектив BILLY'S BAND, затем квинтет Сергея Васильева (Россия-США), а в 23.00 на сцену выйдет российская певица Юлия Чичерина. Фестиваль продлится до 25 августа включительно.