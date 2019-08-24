2019-08-24T20:04:16+03:00
Общество

Выступление звезд российской эстрады и прибытие фрегата с алыми парусами: Как проходит фестиваль «Таврида - АРТ» под Судаком

Талантливая молодежь со всей страны устроила арт-шествие «В объективе времени»
Надежда ДАЦЮК
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В творческом шествии поучаствовали представители разных направленийВ творческом шествии поучаствовали представители разных направленийФото: Анна САДОВНИКОВА
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В бухте Капсель под Судаком с 20 августа проходит фестиваль «Таврида - АРТ». На мероприятии собрались молодые деятели культуры и искусств, а также гости со всей страны.

23 августа в бухту под алыми парусами прибыл трехмачтовый фрегат «Херсонес», как будто сошедший со страниц повести Александра Грина. Это был один из самых ярких моментов фестиваля.

В первый концертный день фестиваля его посетили больше 30 тысяч человек Фото: Анна САДОВНИКОВА

В первый концертный день фестиваля его посетили больше 30 тысяч человекФото: Анна САДОВНИКОВА

- Все в детстве читали сказки Грина и верили, что мечты сбываются. Я впервые увидела алые паруса. Для кого-то - это символ мечтаний, но для меня это начало нового старта, ведь здесь я не только познакомилась с креативными людьми, но и значительно вышла за рамки своего обычного стиля, - поделилась своими впечатлениями участница фестиваля Мария Третьякова из Белгородской области.

Но на этом приключения фрегата не заканчиваются. Уже в воскресенье, 25 августа, он приплывет на набережную Феодосии.

Одно из самых ярких событий фестиваля - прибытие в бухту трехмачтового фрегата Фото: Анна САДОВНИКОВА

Одно из самых ярких событий фестиваля - прибытие в бухту трехмачтового фрегатаФото: Анна САДОВНИКОВА

- Там энергичные ребята устроят концерт для местных жителей, и пространство для творчества на «Тавриде» расширится, - рассказал председатель оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Сергей Кириенко.

Далее прошло зрелищное костюмированное арт-шествие «В объективе времени», в котором поучаствовали больше четырех тысяч молодых людей. Творцы облачились в образы иностранных исполнителей последнего столетия, стали «скульптурами», танцорами 80-90-х годов. В шествии также поучаствовали молодые КВНщики.

Необычные костюмы - основной тренд шествия Фото: Анна САДОВНИКОВА

Необычные костюмы - основной тренд шествияФото: Анна САДОВНИКОВА

- Мы несколько дней готовились к арт-шествию: создавали костюмы, придумывали и входили в роли, которые хотим исполнить и показать другим участникам арт-кварталов, – поделилась своими впечатлениями участница арт-квартала «Таврида Кино&Театр» Алена Зуева из Брянской области. - Мне нравится, когда тысячи людей собираются вместе с уникальной творческой целью. Это объединяет и дает такую энергию, что, кажется, можно покорить целый мир.

Настоящие "живые статуи"! Фото: Анна САДОВНИКОВА

Настоящие "живые статуи"!Фото: Анна САДОВНИКОВА

Вечером перед гостями и участниками фестиваля выступили Гарик Сукачев, «Ария», Вячеслав Бутусов, «25/17», «Пикник» и Найк Борзов.

"Моя бабушка курит трубку!": Сукачев зажег на "Тавриде - АРТ" Фото: Анна САДОВНИКОВА

"Моя бабушка курит трубку!": Сукачев зажег на "Тавриде - АРТ"Фото: Анна САДОВНИКОВА

«Таврида - АРТ» - первый фестиваль творческих сообществ - проходит в Крыму с 20 по 26 августа.

Эх, гулять хорошо! Фото: Анна САДОВНИКОВА

Эх, гулять хорошо!Фото: Анна САДОВНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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