Налог на недвижимость в Крыму: Как рассчитать и куда платить

Крымчан готовят к тому, что скоро на полуострове введут налог на недвижимость - раз в год придется платить налоговым органам за квартиру, дом и другие объекты, которые оформлены на вас. До 2 декабря в Крыму полным ходом идет оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости, исходя из которой вам и посчитают, сколько придется платить в будущем. «Комсомолка» дает ответы на самые важные вопросы о новом для крымчан платеже.

КАК УЗНАТЬ, ВО СКОЛЬКО ОЦЕНИЛИ МОЮ КВАРТИРУ

«Центр землеустройства и кадастровой оценки» («ЦЗКО») в этом году рассчитает кадастровую стоимость 2,2 миллиона зданий и помещений в Крыму.

- Кадастровая стоимость фактически соответствует рыночной цене объекта. Все мы примерно знаем, сколько стоит квартира в Симферополе. Это 2-3 миллиона рублей в среднем, - отмечает министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

Предварительная оценка объектов недвижимости уже прошла. Чтобы проверить, во сколько оценили вашу квартиру, нужно зайти на сайт «Росреестра» в раздел «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Определение кадастровой стоимости» - «Как определена кадастровая стоимость» - «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости».

Второй вариант – заходите на сайт «ЦЗКО» в раздел «Кадастровая оценка», затем в «Отчеты об оценке» и «Промежуточные отчеты».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ЗАВЫШЕНА

Итак, вы узнали, как предварительно оценили вашу недвижимость. Если вас все устраивает, поводов для беспокойства нет. Но что делать, если вашу кровную «однушку» оценили в 4-5 миллиона, а вы с этим не согласны? Заполните заявление на сайте Центра до 30 августа. Это может сделать собственник или его представитель. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие, что кадастровая стоимость была определена неверно: в частности, это могут быть технические документы (это касается года постройки объекта недвижимости) или отчет о рыночной оценке вашего объекта недвижимости, заказанный, соответственно, у лиц, которые выполняют рыночную оценку.

- Внесение изменений в принятую кадастровую стоимость объектов имущества - процедура достаточно длительная и затратная, самое время для будущих налогоплательщиков озаботиться проверкой корректности расчета и соответствия рыночной стоимости принадлежащих им объектов, - отмечает заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым Сергей Крюков.

В 2020 году внести корректировки можно будет только через суд, потому следует поторопиться.

КОГДА КРЫМЧАНЕ ПОЛУЧАТ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО НУЖНО УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ?

Уведомления для оплаты налога крымчане будут получать в 2021 году, сообщили в УФНС России по Республике Крым, но о корректной кадастровой оценке недвижимости нужно позаботиться уже сейчас.

КАК РАССЧИТАТЬ, СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ

После того, как вы узнали кадастровую стоимость недвижимости на Росреестре, нужно определить, по какой ставке вам будет рассчитываться налог. Квартиры, дома, комнаты, гаражи и машино-места, а также хозяйственные постройки попадают под ставку 0,1 %. Если стоимость вашей недвижимости превышает 300 миллионов рублей, применяется ставка 2%.

Формула, по которой будут считать сумму налога на недвижимость:

Сумма налога = ( Кадастровая стоимость, руб. - Вычет) Х Ставку налога Х коэффициент.

Вычет - это кадастровая стоимость 20 кв. м, если речь идет о квартире. Если рассчитывается налог для комнаты, указывается стоимость 10 кв. м, для жилого дома - кадастровая стоимость 50 кв. м.

Коэффициент в этой формуле в 2020 году будет применяться в размере 0,2; 2021 году – 0,4, а в 2022 – 0,6.

Так, например, если кадастровая стоимость квартиры 2,8 миллиона рублей, а ее площадь 54 квадратных метра, сначала считаем сумму вычета: 2 800 000/54 х 20 = 1 037 037 рублей. Затем ставку налога -0,1% - переводим из процента в число и получаем 0,001. Далее считаем по формуле:

(2 800 000 (кадастровая стоимость) - 1 037 037 (вычет)) Х 0,001 (ставка налога) Х 0,2 (коэффициент) = 353 рубля.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ

Некоторые собственники освобождаются от выплаты налога. Это герои СССР, пенсионеры, инвалиды I и II группы, супруги погибших на работе госслужащих, солдат и офицеров, семьи военных, потерявшие кормильца и другие. Полный список тех, кто освобожден от уплаты налога, можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы или в статье 407 Налогового кодекса РФ. Но по льготе можно не платить только за один объект в каждой категории недвижимости, если у вас их несколько.