2019-08-28T08:33:14+03:00
Досуг

В сентябре в «Херсонесе Таврическом» пройдет фестиваль пластического танца

Зрителей ждут различные мастер-классы, выставки и показ спектаклей
Александра КОРШУНОВА
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Он стартует 2 сентябряОн стартует 2 сентябряФото: Галина КОВАЛЕНКО
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С 2 по 5 сентября на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет восьмой межрегиональный фестиваль пластического танца и музыкального движения «Терпсихора в Тавриде».

Его основной целью является сделать классическое искусство доступным и понятным.

Программа фестиваля «Терпсихора в Тавриде – VIII» включает в себя выступления и мастер-классы музыкантов и танцовщиков в пространстве музея-заповедника, выставку живописных и графических работ.

Также зрители смогут насладиться показом музыкально-пластических спектаклей в Античном театре.

Программа фестиваля

2 сентября

12. 00 - 13.00. Византийский дворик

Интерактивная программа «Греческий орнамент в танце и слове» в исполнении музыканта Натальи Жаровой и студии «Гептахор»

16.00 - 17.00. Византийский дворик

Музыка и танцы эпохи Возрождения (ансамбль аутентичной музыки и хореографии Time of dance)

18.30 - 19.30. У Туманного колокола

Игра на билах (плоских колоколах). Литературно-музыкальная композиция на стихи Максимилиана Волошина.

3 сентября

10.30 - 11.30. Берег моря рядом с Базиликой 1935 года

Мастер-класс по гармонической гимнастике.

14.00 - 17. 00. Византийский дворик

Мастер-класс по мозаике «Солнце Херсонеса» для детей и взрослых. Его проводит руководитель Детской школы.

Запись осуществляется по телефону: 8 (978) 811-19-20.

17.00 - 17:30. Византийский дворик

Вокально-пластическое действо «Танец огня» на музыку М. де Фальи.

4 сентября

11.00 –-11.30. Берег моря рядом с Базиликой 1935 года

Танцы на берегу на музыку Ф. Шопена и других композиторов в исполнении студии «Гептахор»

15.30 - 16.00. Византийский дворик

Музыка и танцы эпохи Возрождения (ансамбль аутентичной музыки и хореографии Time of dance)

16.00 - 17.00. Византийский дворик

Лекция «Архаика в современном искусстве»

17.00 - 18.00. Византийский зал

Концерт классический музыки «Да снидет ангел…»: вокальные произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и других русских композиторов.

18.30 - 19.00. У Туманного колокола

Игра на билах (плоских колоколах): выступление музыканта Натальи Жаровой

5 сентября

11.00 - 11.30. Берег моря рядом с Базиликой 1935 года

Танцы на берегу в исполнении студии «Айседора» и студии «Ветвь»

19.00 - 21.00. Античный театр

Балет «НЕБЕСНЫЕ ДИДОНЫ». Приобрести билеты можно в кассах музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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