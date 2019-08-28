В конце августа количество пересекающих границу Крыма с Украиной зашкаливает: Ежедневно проходит до 15 тысяч человек

В конце августа границу Крыма с Украиной ежедневно пересекают от 14 до 15 тысяч человек в сутки и больше двух тысяч автомобилей. Это соответствует показателям прошлого года, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

- С начала 2019 года на участке ответственности Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым государственную границу Российской Федерации пересекло более 1,8 миллиона человек, что практически соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, - добавили в Погрануправлении.

В июне, напомним, границу с незалежной ежедневно пересекали 10 тысяч человек и около 1,5 тысяч машин, в июле - 12 тысяч туристов.

Основной пик, по данным пограничников, пришелся с 24 по 27 августа и составил больше 44 тысяч человек.

В пресс-службе Погрануправления отметили, что контроль в пунктах пропуска осуществляется в штатном режиме. Но если транспортный и пассажирский поток увеличится, количество сотрудников увеличится, также возможно открытие полос реверсивного движения, чтобы не создавались очереди.

То, что Крым стал намного популярнее среди украинских туристов, заявлял председатель комитета парламента РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- Граница с Украиной у нас в этом году зашкаливает, в прямом смысле этого слова. Мы видим, что среди них отдых становится модным. Тем более, что Крым для украинцев хорошо известен. За эти пять лет все установили обновленные российские адреса, контакты, телефоны. Некоторые не скрывают того, что у них на полуострове есть недвижимость, - заявил Черняк.

ЦИФРЫ

С начала года до 23 августа в Крыму отдохнуло 5 миллионов 153 тысячи туристов, по данным пресс-службы министерства курортов и туризма. Это на 11% больше уровня прошлого года. 526 тысяч туристов из общего количества прибыли из Украины.