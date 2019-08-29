В этом году крымчане взяли 1,2 миллиарда кредитов на покупку авто

Банкиры выяснили, какие машины крымчане и жители Севастополя чаще всего покупают в кредит. Оказалось, что самые популярные марки - Volkswagen, Kia, LADA, Ford, Hyundai, Nissanи Skoda. При этом среди покупателей 60% мужчин и 40% женщин, а средний возраст заемщиков – 42 года. Представительницы прекрасного пола отдают предпочтение марке Kia, а сильная половина человечества поддерживает отечественного представителя и выбирает LADA.

Программа автокредитования, напомним, начала действовать в Крыму с 2017 года. За это время было выдано больше 4 тысяч кредитов на покупку авто на сумму больше 3 миллиардов рублей.

- За 8 месяцев этого года выдано автокредитов на 1,2 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатели аналогичного периода 2018 года, - говорит вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. – Для удобства наших клиентов и экономии их времени мы реализовали возможность оформления заявки на автокредит не только на сайте банка, но и на сайтах автосалонов - партнеров, при этом положительное решение действует в течение трех месяцев как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА АВТОКРЕДИТ ОНЛАЙН

На сайте РНКБ недавно появилась возможность подать заявление на получение кредита на авто, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт банка в раздел «Кредиты» - «Автокредитование» и заполнить форму на сайте. В ней указывается стоимость автомобиля, срок кредита, первоначальный взнос, цель получения, ФИО, дата рождения и ваши контактные данные. С момента запуска такой услуги банк выдал больше 200 кредитов по онлайн-заявкам. Также в разделе «Автокредитование» можно ознакомиться с другими программами займа.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАЙМ ПО ЛЬГОТЕ

Можно стать участниками программ «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» и воспользоваться субсидией в размере 10% от стоимости машины. Первоначальный взнос составит от 5%, ставка - от 12%. Правда, для получения льгот нужно соблюсти условия:

- Стоимость автомобиля не должна превышать 1 миллион рублей. Выпуск машины – РФ, 2019 год.

- Это ваша первая машина.

- У вас в семье есть два или больше несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или попечительстве, включая приемных).

Кстати, РНКБ выдал больше 1100 автокредитов на сумму больше 600 миллионов рублей с начала действия льготных программ на полуострове.

БЕРЕМ МАШИНУ С ПРОБЕГОМ

Первые кредиты на подержанные авто начали выдавать всего год назад. И сейчас эта услуга приобретает еще большую популярность – было выдано 400 кредитов на сумму больше 350 миллионов рублей. Важно: возраст авто должен быть не больше 7 лет.