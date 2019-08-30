Весь покрытый пробками, абсолютно весь: на каких дорогах Крыма образовались заторы

СИМФЕРОПОЛЬ И СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Традиционные пробки – на выездах из Симферополя, самого густонаселенного города полуострова. Кроме того, через крымскую столицу проходят многие транзитные дороги, кольцевую объездную пока не построили, хотя обещают уже много лет.

Пробка на трассе «Таврида» от Зуи до Бородинского кольца в Симферополе

Образовывается по будням в час пик примерно с 8 до 10 утра. В нее попадают все, кто едет со стороны Керчи и Феодосии как непосредственно в Симферополь, так и в Евпаторию, Ялту, Севастополь. Съезда с трассы нет, ситуацию усложняют дорожные работы. В случае аварии на дороге (хотя порой и без нее) можно застрять надолго, остается только медитировать и следить за температурой двигателя.

Пробка на Ялтинской объездной в районе улицы Луговая

Образовывается почти каждый день примерно с 8.30 утра, часто в течение дня. Там потеряете время, если поедете из Евпатории в Ялту. К счастью, пробка обычно небольшая, максимальное время простоя (если не случилась серьёзная авария) – 30-40 минут.

Пробка на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта

Возникает регулярно как на въезд в Симферополь, так и на выезд. Хуже всего ситуация по утрам и вечерам в час пик, а также на уикенд, когда все отдыхающие устремляются в Евпаторию, а потом – обратно.

Пробка на Николаевской трассе в районе села Дубки

Появляется чаще всего на въезд в Симферополь в час пик – примерно с 8 утра и до 10-11 часов дня. Может образоваться вечером воскресенья, когда отдыхающие массово возвращаются в город из Николаевки после отдыха на море. Объехать невозможно.

Пробка в районе сел Чистенькое и Левадки в сторону Севастополя

Бывает редко, обычно – днем или по вечерам перед массовыми мероприятиями в Севастополе (День Победы, День ВМФ, Байк-шоу и т.д.), когда жители крымской столицы дружно устремляются за развлечениями в город-герой. Что касается

Пробка в Добровской долине на Ялтинском шоссе

Обычно возникает в случае аварий, но они там не редкость, надо признать. Может растягиваться на 5-7 километров – от Лозового до Андрусово и даже до Пионерского. Объезда нет.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

Пробка на трассе «Таврида» в районе сел Приятное Свидание и Тополи

Возникает регулярно в любое время из-за ремонтных работ – как в сторону Симферополя, так и в сторону Севастополя. «Красным» на карте светится редко, обычно поток все же движется, хоть и с небольшой скоростью. Объехать проблематично, если вы не знаток окрестностей, то рисковать не стоит.

Пробка в районе села Железнодорожное

Небольшой затор на пересечении дороги из Бахчисарая и трассы «Таврида», куда попадают все, кто едет из столицы крымских ханов в город-герой Севастополь. Просто потерпеть чуть-чуть.

САКСКИЙ РАЙОН

Пробка в Саках на Евпаторийском шоссе

Вечный бич курортного сезона, появляется практически ежедневно то на въезд в Евпаторию, то на выезд, а может – и в обе стороны. Иногда растягивается на многие километры и за пределами города: начинается в Прибрежном и заканчивается в районе Орехово, а то и Червоного.

Если уж вы в нее попали, то запасайтесь терпением, самсой, холодной водичкой. Это надолго.

Но лучше заранее заглянуть в свой навигатор – еще до выезда. И если вы видите, как дорога через Саки «полыхает» красным, то езжайте через Раздольненский район. Примерно на 20 километров длиннее, есть несколько участков с очень плохим дорожным покрытием. Но пробок не бывает никогда.

СЕВАСТОПОЛЬ

Пробка на симферопольской трассе в районе Инкермана

Возникает и в будние, и в выходные дни, особенно в курортный сезон, когда поток автомобилей в город-герой возрастает в разы. Чтобы не ехать через Инкерман, сворачивайте на кольце на Президентское шоссе. Особенно этот маршрут будет удобен для тех, кому надо сразу в Балаклаву или на мыс Фиолент.