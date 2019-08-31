Санатории cети «Курорты Крыма» побили прошлогодние рекорды заполняемости

В Крыму завершился высокий курортный сезон, состоящий из трех летних месяцев - именно в этот период приезжает больше всего туристов. Как раз сейчас принято подводить итоги высокого сезона и оценивать его успешность, имея на руках статистику туристического потока и процент загрузки средств размещения на полуострове.

Так, по словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, с начала года в Крыму отдохнуло около 5,3 млн туристов – это на 11% превышает показатели прошлого года. Всего же, по оценкам профильного министерства, до конца года Крым планирует принять свыше 7 млн отдыхающих, побив рекорд минувшего года в 6,8 млн.

Южный берег Крыма – традиционно самый популярный у туристов регион полуострова, который ежегодно привлекает миллионы гостей со всей России и зарубежья. На это есть множество причин: всемирная известность южнобережных курортов, уникальный средиземноморский климат, неповторимые пейзажи, обширные парковые территории, целебный морской воздух в сочетании с редкими видами растений, современная лечебная база и многое другое – перечислять можно бесконечно.

Не удивительно, что местные санатории летом заполнены практически полностью: по данным все того же Минкурортов Крыма, в августе 2019 года загрузка средств размещения на ЮБК составила в среднем 91%!

Но это общие цифры, проследить реальный прогресс заполняемости можно лишь на конкретных санаториях – например, известнейших южнобережных здравниц «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской прибой».

Так, в июне этого года загрузка санатория «Мисхор» составила 69% (в 2018 году – 60%), в июле - 91%, (в 2018 году – 83%), в августе - 93% (в 2018 году – 90%).

Санаторий "Ай-Петри"

Санаторий «Ай-Петри» в среднем был заполнен в июне на 91%, в июле на 108%, а в августе – на 111%. При этом в сентябре уже забронировано 91% номерного фонда. Необходимо отметить, что в этом санатории загрузка традиционно очень высокая и бронирование номеров на следующий сезон начинается как правило с октября месяца.

Санаторий "Дюльбер"

Что касается «Дюльбера» то здесь показатели загрузки следующие: 2018 год июнь – 61%, Июль – 80%, Август - 97%, 2019 год: июнь - 80 %, (прирост в 19 %), Июль - 90 % (прирост в 10%).

Санаторий "Морской прибой"

Санаторию «Морской прибой» тоже есть чем похвастаться в плане заполняемости. Даже при условии, что раньше этот санаторий не предлагался как отдельный объект размещения, а только в составе санаторного комплекса «Дюльбер» - к середине лета удалось повысить процент заполняемости до 76 %.

В августе этого года «Дюльбер» и «Морской прибой» были заполнены «под завязку» – 100 и более процентов заполняемости с учетом детей, разместившихся на дополнительных местах.

Санаторий "Мисхор"

Таким образом, средняя загрузка этих здравниц превышает средний же показатель заполняемости отелей на ЮБК – и это не случайно.

- Нам удалось в этом году увеличить загрузку санаториев за счет частичной реконструкции, ремонта номеров, модернизации лечебного и технического оборудования, работы с персоналом, повышением качества питания и, конечно, привлечения новых гостей за счет рекламной кампании. Все это результат комплексной работы. При этом мы не гонимся только за цифрами, нам в первую очередь важен комфорт каждого гостя. В дальнейшем планируется поэтапная реконструкция всех санаториев - это будут современные, комфортабельные места отдыха и оздоровления европейского класса, - рассказал директор по связям с общественностью Сети санаториев «Курорты Крыма» Антон Вертунцов.

СПРАВКА «КП»

С июля 2018 года санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» находятся под управлением ООО «УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Николаевич Козорез. Вместимость всех санаториев сети составляет более 2,3 тысячи человек («Ай-Петри» – 790, «Дюльбер» – 206, «Мисхор» – 1 181 и «Морской Прибой» – 164).

* На правах рекламы