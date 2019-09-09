Как прошли выборы в Госсовет Крыма 2019: Низкая явка, никакой конкуренции, бюллетени считает робот

«ОН РАЗГОВАРИВАЕТ!»

Ровно в 8 утра 8 сентября по всему Крыму открывается 1201 участок. На входе - разноцветные шарики и музыка. У граждан 12 часов на то, чтобы определить свое будущее не ближайшие пять лет - отдать голоса за депутатов Госсовета Крыма. Вот только, кажется, люди не слишком ответственно подходят к этой задаче: в Симферополе возле участков очередей не наблюдается. «Комсомолка» посмотрела, как крымчане выбирают местный парламент.

Избиратели регистрируются у членов комиссииФото: Анастасия ЖУКОВА

- Спасибо! – неожиданно изрекает куб, куда только что положил свой бюллетень мужчина.

- Ой! – испугался избиратель. – Он разговаривает?

- Есть такое, - улыбается член комиссии, помогающий гражданам разобраться с КОИБами – автоматическими комплексами обработки бюллетеней, призванными исключить любые фальсификации на выборах.

Запихнуть туда целую пачку бюллетеней сразу нельзя, нужно аккуратно «скармливать» их по одному.

В этом году на полуострове стало в пять раз больше КОИБов – аж 247 штук. В Симферополе ими оборудованы абсолютно все участки.

В этом году все участки Симферополя оборудованы КОИБамиФото: Анастасия ЖУКОВА

Большинство избирательных участков расположены в школах – именно в такой заглянули мы в гости. Но есть и нестандартные места для голосования: аэропорт Симферополя, морской порт Ялты, несколько железнодорожных станций.

По состоянию на 10.00 явка составила 5.88%

МОЛОДЫМ – ПОДАРКИ. НО ЯВКА ВСЕ РАВНО НИЗКАЯ

- Вы знаете, дела обстоят лучше, чем я ожидал, - рассуждает член избирательной комиссии Анатолий, который стоит на посту возле КОИБов. – Думал, вообще народ выборы проигнорирует, ан нет, есть движение!

Действительно, на участке поток людей с утра – постоянный. Очередей не наблюдается, но и кабинки не пустуют. Голосуют не только пенсионеры, как принято говорить, но и молодые избиратели. Тем, кто пришел на участок в первый раз, даже дарят подарки.

- Для 18-летних у нас есть кружки и брелоки. Раздаем потихоньку, - улыбается председатель.

Молодым избирателям дарили подаркиФото: Анастасия ЖУКОВА

А вот на соседнем участке комиссия грустит.

- Явка низкая, молодежи практически нет, - вздыхает председатель. - У нас частный сектор на участке, в основном, жители отдельных домов традиционно хуже голосуют, чем жители многоэтажек.

- Не знаю, почему люди не ходят на выборы, - рассуждает жительница Симферополя Ирина, которая пришла на участок. – А потом начинают жаловаться, что власть не такая… так вы даже не захотели уделить пять минут и проголосовать! Я все время хожу, это мое право как гражданина, и отказываться от него я не хочу.

Судя по явке, не все так ревностно относятся к своему голосу. Политолог Владимир Джаралла считает, что слабая активность крымчан на выборах – пережиток чересчур бурной политической жизни Украины.

- Явка отражает истинное отношение людей к ситуации: власть крымская надоела, но, пережив Украину с ее майданами, мы потрясений не хотим. Потому просто не пойдем. Но не вижу смысла переживать по поводу явки, она вполне на уровне всей остальной России, - говорит эксперт, наблюдая за голосованием.

Низкую явку связывают с отсутствием конкуренции правящей партииФото: Анастасия ЖУКОВА

Тем временем пожилая женщина берет бюллетень и опускает его в КОИБ, не заходя в кабинку. Члены комиссии не успели охнуть: без казусов на выборах не обходится.

- А где там надо ставить галочку? – вопрошает дама.

- Вон там, - председатель комиссии провожает женщину за ширму, чтобы хоть остальные три бюллетеня были использованы по назначению.

По состоянию на 12.00 явка составила 14.43%.

БЕЗ ИНОСТРАННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

За процессом внимательно следят наблюдатели. В Крыму их – 6718 человек, каждый назначен либо партией, либо кандидатами по мажоритарным округам. Международные наблюдатели в этом году не приехали. Не захотели.

- Никаких запретов не было, - говорят в избиркоме Крыма. – Просто никто из иностранцев не подал документы.

Проголосовать - пять минут. А потом еще пять лет жить с результатамиФото: Анастасия ЖУКОВА

На каждом участке дежурит полиция и сотрудники МВД.

- По данным правоохранительных органов, проходит все спокойно, никаких существенных нарушений, которые каким-либо образом могли бы повлиять на голосование, не определяется, - отчитывается председатель крымского Избиркома Михаил Малышев. - На особом контроле - обеспечение безопасности членов участковых комиссий, избирателей во время голосования. Обстановка на участках спокойная.

Действительно, буйных голосующих на нашем участке не наблюдается.

Расти избирателя смолоду!Фото: Анастасия ЖУКОВА

Самая высокая явка традиционно – с самого утра, после обеда и… минут за 15 до закрытия участка.

- Скорее, бежим! Успели! – на участок влетает целое семейство. Сначала голосуют, а потом проводят фотосессию у кабинок.

- До конца голосования осталось 10 минут, - объявляет ящик КОИБа, заставив всех вздрогнуть.

По состоянию на 18.00 явка составила 28.28%.

НИКАКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Вскоре последние голосующие выходят, участок закрывается, и комиссия начинает свои ночные бдения: подсчет голосов.

Здесь каждый занят своим делом: одни члены комиссии сверяют списки избирателей, другие – вносят в КОИБ бюллетени из урны для голосования на дому. Еще двое «гасят» неиспользованные бюллетени.

Высятся кипы неиспользованных бюллетенейФото: Анастасия ЖУКОВА

- И зачем столько бумаги? Распечатываем, готовимся, а люди не приходят… не потому, что не могут, а просто так, – сетуют члены комиссии, которым приходится отрезать от каждого «лишнего» бюллетеня уголок, прежде чем опустить его в мешок, который в итоге опечатывается.

Политолог Иван Мезюхо уверен, что виной тому – отсутствие реальной оппозиции правящей партии.

- Данные выборы характерны низкой активностью региональных отделений партий думской оппозиции. Крымские отделения «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ не смогли в полной мере сгруппировать вокруг своих кандидатов потенциально протестно настроенных избирателей, - отмечает эксперт. - Отсутствие серьезных оппонентов партии власти привело к снижению числа граждан, принявших участие в голосовании. «Единороссам» в Крыму просто было не с кем бороться. Кроме того, выборы проходили на фоне позитивных преобразований в регионе, что несколько «расслабило» крымчан и также повлияло на явку.

«Расслабленных» крымчан оказалось ужасающе много: на столе высится четыре толстенных стопки неиспользованных бюллетеней. Из 1867 избирателей на наш участок явились чуть более 500.

КОИБ, как оказалось, не только считает общее количество бюллетеней, но и самостоятельно проводит подсчеты. Члены участковой комиссии сверяют количество голосов со списками избирателей, заполняют кипу нужных бумаг и отправляют данные в окружную комиссию.

- Прелесть, а не машина! – улыбается секретарь. – Раньше сидели до утра, а теперь вот, - кивает на часы, - до полуночи разъезжаемся!

Работа комиссии ночью только начинаетсяФото: Анастасия ЖУКОВА

Подсчет бюллетеней ведется избиркомом региона в течение следующих суток. По данным на 11 утра 9 сентября на выборах в Госсовет Крыма 2019 уверенно выигрывает Партия «Единая Россия» с 54,1% голосов. Второе место заняла ЛДПР (17,1%), третье - КПРФ (8,1%). На четвертом месте «Справедливая Россия» с 4,1% голосов. Пока обработано только 68% бюллетеней.